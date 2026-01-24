Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski związali się ze sobą w latach 70. ubiegłego wieku. Ich relacja była jedną z najczęściej omawianych wówczas w mediach, przez co narosło wokół niej wiele domysłów i plotek. Para starała się przy tym dbać o swoją prywatność i do dziś gwiazdy rzadko wypowiadają się o sobie w wywiadach. Teraz Rodowicz postanowiła zrobić wyjątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz domyśliła się, że mąż ją zdradza. Wynajęła nawet detektywa

Maryla Rodowicz szczerze o plotkach dotyczących dziecka z Danielem Olbrychskim

Na 25 stycznia zaplanowana jest premiera nowego odcinka show "Magda gotuje internet", w którym pojawi się Maryla Rodowicz. Już teraz TVN publikuje jednak fragmenty rozmowy Magdy Gessler z wokalistką. Panie porozmawiały m.in. o najgorszych plotkach, które o sobie niegdyś słyszały. To właśnie wtedy wokalistka podzieliła się historią, która dotyczyła jej relacji z Olbrychskim. Spekulowano, że para doczekała się wspólnie dziecka.

(Była plotka - red.), że mam córkę z Danielem Olbrychskim i oddałam ją do jakiegoś zakładu. I że tam byłam widywana, jak przyjeżdżałam czerwonym porsche. Ludziom się nudzi. Czemu życzyć komuś źle?

- wyznała Rodowicz. Gwiazda wyraźnie wszystkiemu zaprzeczyła i podkreśliła, że aktualnie podchodzi już do takich plotek ze sporym dystansem.

Tak o rozstaniu z Marylą Rodowicz mówił Daniel Olbrychski. "To było tak brutalne"

Olbrychski również rzadko wypowiada się o związku z Rodowicz. W 2023 roku w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl otworzył się jednak na temat ich rozstania. Aktor nie krył, że należało ono do tych bolesnych. - To było tak brutalne, odciąłem ją bez znieczulenia. (...) Kiedy ją widzę, myślę o niej: fajna piosenkarka, wspaniała, podziwiam ją, ale tak ją skutecznie odciąłem, że mgliście pamiętam, że mnie z nią coś łączyło. Teoretycznie o tym wiem, ale już tak prywatnie nie wzbudza we mnie ani negatywnych, ani pozytywnych uczuć, ani emocji - opowiedział Olbrychski. W mediach plotkowano o tym, że Rodowicz miała zdradzić ukochanego. Sama wyznała niegdyś, że nic takiego nie miało miejsca. "Ależ Daniel nie miał rogów! Rogi przyprawia się wtedy, kiedy się zdradza. Nigdy nie zdradziłam Daniela. Najpierw odeszłam, a potem dopiero byłam kobietą innego mężczyzny" - ujawniła w swojej biografii.