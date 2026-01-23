Już w niedzielę, 25 stycznia, wystartuje 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziałów gastroenterologii dziecięcej. Jak co roku w akcję aktywnie włączają się znane osoby ze świata mediów, kultury i show-biznesu. Co przygotował Piotr Kraśko z ekipą z programu?

Zobacz wideo Piotr Kraśko zdradził, jak poznał swoją żonę Karolinę

Piotr Kraśko znów zaskakuje ws. WOŚP. Tym razem zaprasza do kuchni

Jedną z najbardziej nietypowych i jednocześnie cieszących się dużym zainteresowaniem aukcji ponownie przygotowali dziennikarze TVN24 z programu "W Kuluarach" Piotr Kraśko, Agata Adamek i Radomir Wit. Po zeszłorocznym sprzątaniu mieszkań tym razem zapraszają zwycięzcę licytacji na wspólne gotowanie. - W zeszłym roku sprzątaliśmy razem jako zespół "Kuluarów". To było coś niesamowitego. Poznaliśmy cudownych ludzi i spędziliśmy z nimi pół dnia. Dlatego wracamy w tym samym składzie, tylko z nowym pomysłem - mówił Kraśko w rozmowie z "Faktem".

Tym razem zamiast mopów i odkurzaczy w ruch pójdą garnki, patelnie i kuchenne akcesoria. Dziennikarze zapowiadają, że nie będą ograniczać czasu spędzonego ze zwycięzcą aukcji. Menu wspólnego spotkania będzie elastyczne i dostosowane do oczekiwań osoby, która wygra licytację. - Przyjedziemy i ugotujemy obiad albo kolację. Będziemy mieli swoje pomysły, ale jeśli ktoś będzie miał marzenia czy zachcianki, spróbujemy je spełnić. Damy z siebie wszystko, na szczęście jesteśmy we trójkę - zapewniał dziennikarz. Nie zabraknie także deseru, jeśli tylko pojawi się takie życzenie. - Jeśli ktoś będzie marzył o cieście, przygotujemy się do jego zrobienia. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wielka Orkiestra robi rzeczy niemożliwe, a my - wykonalne - podkreślił Kraśko. Aukcja wspólnego gotowania z Piotrem Kraśką, Agatą Adamek i Radomirem Witem potrwa do 30 stycznia. Już teraz jej cena sięga niemal 15 tys. zł, a pomysłodawcy liczą, że kwota jeszcze znacząco wzrośnie.

Piotr Kraśko pęka z dumy. Jego dziesięcioletnia córka gotuje lepiej niż on

Przy okazji Kraśko zdradził, że w jego domu prawdziwą gwiazdą kuchni jest dziesięcioletnia córka Laura, która nie tylko piecze, ale również gotuje. - Pokochała gotowanie, więc staram się jej towarzyszyć. Ale ona już wyraźnie mnie przerosła. Na święta zrobiła wspaniałe ciasto francuskie, najlepsze, jakie w życiu jadłem. Przygotowała przepyszne rogaliki - mówił z dumą prezenter.