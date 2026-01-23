Makłowicz tą licytacją dla WOŚP rozbił bank. "Nasze dobro narodowe"

Robert Makłowicz od dawna wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W poprzednich latach wystawiał na licytacje m.in. narty z autografem czy ekwadorską panamę, którą zabierał w kolejne podróże. Ponadto podczas każdego finału WOŚP chodzi z puszką fundacji po krakowskim rynku, by kwestować. W tym roku również postanowił wesprzeć fundację Jurka Owsiaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Makłowicz czyta nazwy przystanków w Krakowie

Robert Makłowicz z wyjątkową aukcją dla WOŚP

W tym roku wiele gwiazd wspiera WOŚP, wykazując się przy tym kreatywnością. Wystarczy wspomnieć o takich licytacjach, jak nocowanka z Julią Wieniawą czy tańczenie poloneza z Maciejem Musiałem. Internauci zachwyceni są też charytatywną aukcją z udziałem Roberta Makłowicza. W ramach wspierania WOŚP można wylicytować bowiem "portret przodka" słynnego restauratora. Jest to obraz stylizowany na rodową pamiątkę, który był częścią scenografii reklamy jednej z herbat. Na obrazie uwieczniono wizerunek Makłowicza w mundurze, z kotem na kolanach. Oprócz tego na płótnie pojawił się autograf znanego podróżnika.

Obraz, bez ramy, ma wymiary 70 × 100 cm i jest wydrukiem na płótnie. Egzemplarz został podpisany przez Roberta Makłowicza, a ciekawostką jest fakt, że identyczny wisi u niego w domu

Portret MakłowiczaOtwórz galerię

- czytamy w opisie aukcji. Ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Trwa do 26 stycznia, ale już 23 stycznia osiągnęła wartość ponad 20 tys. zł. Zachwycają się nią również internauci. Na fanpage'u "Robert Makłowicz jest piękny" możemy przeczytać liczne komentarze na ten temat. "Ogromny szacunek dla Pana Roberta za dystans do siebie", "Robert Makłowicz to nasze dobro narodowe", "Dzieło sztuki warte miliony", "Cudo" - pisali. Niektórzy zastanawiali się, czy przy tworzeniu obrazu korzystano ze sztucznej inteligencji.

Kolacja z Robertem Makłowiczem w ramach pomocy dla WOŚP

Na tym nie koniec. W tym roku wystawiono dziesięć licytacji zatytułowanych: "Zaproszenie dla dwóch osób na kolację degustacyjną Makłowicz/Niewiarowski". Jedna z nich osiągnęła już wartość ponad 10 tys. zł. Jak czytamy w opisie licytacji, wygrani zjedzą 7 lutego 2026 roku "wyjątkową kolację degustacyjną z Robertem Makłowiczem i Rafałem Niewiarowskim w Pałacu Ottona von Bismarcka w Warcinie".

Podano również menu degustacyjne. Wśród dań znalazły się m.in.takie, jak: Śledź à la Bismarck, pikle, babka gryczana, 'Foie gras' z dorsza z konfiturą żurawinową, trufle, naleśniki z rakami, sos rakowo-koperkowy, kawior Antonius, sorbet z rokitnika, cynamonowy pudding z ryżu czy crumble z orzechów laskowych. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.