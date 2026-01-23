Jakub Józef Orliński ma na swoim koncie już wiele międzynarodowych sukcesów. W 2024 roku roku śpiewak operowy pojawił się na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu jako jedyny Polak. Swój udział w koncercie trzymał w tajemnicy przez kilka miesięcy. Jedyną osobą, która wiedziała o planowanym występie, był jego menedżer. Tuż przed samym wydarzeniem wyjawił to swojej ukochanej. - Naprawdę nie mogłem się tym dzielić. Machina igrzysk jest naprawdę potężna. Wszystko trzymane jest w takim sekrecie, że ja, będąc częścią show, nie miałem pojęcia, że w Paryżu będzie Lady Gaga. Nie wiedziałem nawet, co się będzie działo po moim segmencie - wyjawił w rozmowie z portalem Onet. Więcej przeczytasz tutaj. Polak po raz kolejny zachwycił na zagranicznej scenie. Orliński 22 stycznia wystąpił w Paryżu z jednym z najpopularniejszych amerykańskich raperów. Pokazał, jak występ wyglądał od zaplecza.

Zobacz wideo Jakub Józef Orliński pokazuje kulisy występu z ASAP Rockym w Paryżu. Spełnił swoje marzenie

Jakub Józef Orliński pokazał kulisy występu z ASAP Rockym. Spełnił marzenie

W czwartek Jakub Józef Orliński wziął udział w koncercie charytatywnym "Gala des Pièces Jaunes 2026". Polak miał okazję wystąpić tego wieczoru na scenie z raperem ASAP Rockym. Amerykański raper 16 stycznia wydał nowy długo wyczekiwany album - czwarty krążek studyjny "Don't Be Dumb". Na scenie pojawił się także Ibrahim Maalouf, ceniony libańsko-francuski trębacz jazzowy. To kolejny raz, kiedy Jakub Józef Orliński miał okazję pojawić się na jednej z paryskich scen po głośnym występie na otwarciu igrzysk olimpijskich.

W relacji na InstaStories śpiewak operowy pokazał, jak wydarzenie wygląda od zaplecza. Koncert charytatywny z udziałem popularnych światowych gwiazd odbył się w obiekcie Paris La Défense Arena. Orliński pokazał, jak wygląda przestrzeń pod samą sceną, a także podkreślił, że w końcu miał okazję spełnić marzenie i pojawić się na scenie z użyciem windy. Artysta podkreślił, że dobór gości podczas koncertu był naprawdę wyjątkowy. Do Paryża przyleciał m.in. popularny k-popowy boysband Stray Kids, który ma milion fanów na całym świecie. "Ok! To był ogień!" - napisał Orliński, który podglądał występ muzyków.

Jakub Józef Orliński po występie z ASAP Rockym zrobił salto na scenie

Jakub Józef Orliński pokazał także reakcję publiczności na swój występ z ASAP Rockym. Niezwykłe artystyczne połączenie wywołało ogromny entuzjazm tłumu. Występ Polaka został zauważony także przez francuskie dzienniki. Na profilu "Le Parisien" na TikToku pokazano fragment koncertu z udziałem Orlińskiego. "Niesamowite święto muzyki" - czytamy w opisie opublikowanego nagrania. Po udanym występie panowie mieli okazję uściskać się na scenie. Wygląda na to, że duma i radość rozpierała Orlińskiego, który pod koniec wystąpienia wykonał salto.