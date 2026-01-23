Choć popularność programów takich jak "Top Model" nie słabnie, historia pokazuje, że udział w telewizyjnym show rzadko prowadzi do międzynarodowego sukcesu. Wielu byłych uczestników odnajduje się raczej w świecie mediów społecznościowych niż na wybiegach największych domów mody. Na tym tle szczególnie wyróżnia się historia Mikołaja Księżopolskiego, który właśnie wziął udział w prestiżowym pokazie.

REKLAMA

Zobacz wideo Osi Ugonoh o sylwetce modelki. Jasne zdanie o głodówkach!

21-letni Polak robi furorę na światowych wybiegach. Po Mediolanie przyszedł czas na Paryż

Mikołaj Księżopolski, 21-letni Warszawiak bez wsparcia telewizyjnego formatu, zdołał przebić się na najważniejsze wybiegi świata. Jeszcze niedawno Mikołaj pracował w kawiarni, gdzie został zauważony przez przedstawicieli agencji modelingowej. Ci dostrzegli w nim potencjał i zaproponowali współpracę. Od tego momentu jego kariera zaczęła dynamicznie się rozwijać, a dziś jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście największych domów mody. Kilka dni temu zrobiło się o nim głośno za sprawą Fashion Weeku w Mediolanie, gdzie otworzył pokaz Prady, czyli jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sezonu.

To jednak nie był koniec jego sukcesów. 21 stycznia, w środę, młody model pojawił się na kolejnym tygodniu mody - tym razem w Paryżu. Księżopolski wziął udział w pokazie nowej kolekcji Diora, zaprojektowanej przez Jonathana Andersona. Wydarzenie odbyło się w Musée Rodin, a Polak zaprezentował się w oversize'owym, szarym garniturze. Stylizacja przyciągała uwagę nie tylko odsłoniętą klatką piersiową, ale także charakterystyczną fryzurą - model wystąpił w żółtej peruce, podobnie jak wielu innych uczestników pokazu. Zdjęcia z wybiegu zobaczycie w naszej galerii:

21-letni Polak robi furorę na światowych wybiegach. Po Mediolanie przyszedł czas na Paryż Otwórz galerię

Mikołaj Księżopolski podbija świat mody. Zagraniczne media zachwycone Polakiem

Sukces młodego Polaka szybko został zauważony poza granicami kraju. Jego debiut na wybiegu Prady odbił się szerokim echem w międzynarodowych mediach branżowych. Zdjęcia Mikołaja pojawiły się m.in. w prestiżowych tytułach, takich jak "L'Officiel USA", "Women's Wear Daily" oraz "The Impression". O jego drodze do sukcesu pisał także profil Fashion Biznes. "Choć długo nie wierzył w swój potencjał, postawił wszystko na jedną kartę i zaryzykował. Dziś debiutuje na jednym z najbardziej prestiżowych wybiegów męskiej mody na świecie" - napisano.