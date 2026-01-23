Choć popularność programów takich jak "Top Model" nie słabnie, historia pokazuje, że udział w telewizyjnym show rzadko prowadzi do międzynarodowego sukcesu. Wielu byłych uczestników odnajduje się raczej w świecie mediów społecznościowych niż na wybiegach największych domów mody. Na tym tle szczególnie wyróżnia się historia Mikołaja Księżopolskiego, który właśnie wziął udział w prestiżowym pokazie.
Mikołaj Księżopolski, 21-letni Warszawiak bez wsparcia telewizyjnego formatu, zdołał przebić się na najważniejsze wybiegi świata. Jeszcze niedawno Mikołaj pracował w kawiarni, gdzie został zauważony przez przedstawicieli agencji modelingowej. Ci dostrzegli w nim potencjał i zaproponowali współpracę. Od tego momentu jego kariera zaczęła dynamicznie się rozwijać, a dziś jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście największych domów mody. Kilka dni temu zrobiło się o nim głośno za sprawą Fashion Weeku w Mediolanie, gdzie otworzył pokaz Prady, czyli jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sezonu.
To jednak nie był koniec jego sukcesów. 21 stycznia, w środę, młody model pojawił się na kolejnym tygodniu mody - tym razem w Paryżu. Księżopolski wziął udział w pokazie nowej kolekcji Diora, zaprojektowanej przez Jonathana Andersona. Wydarzenie odbyło się w Musée Rodin, a Polak zaprezentował się w oversize'owym, szarym garniturze. Stylizacja przyciągała uwagę nie tylko odsłoniętą klatką piersiową, ale także charakterystyczną fryzurą - model wystąpił w żółtej peruce, podobnie jak wielu innych uczestników pokazu. Zdjęcia z wybiegu zobaczycie w naszej galerii:
Sukces młodego Polaka szybko został zauważony poza granicami kraju. Jego debiut na wybiegu Prady odbił się szerokim echem w międzynarodowych mediach branżowych. Zdjęcia Mikołaja pojawiły się m.in. w prestiżowych tytułach, takich jak "L'Officiel USA", "Women's Wear Daily" oraz "The Impression". O jego drodze do sukcesu pisał także profil Fashion Biznes. "Choć długo nie wierzył w swój potencjał, postawił wszystko na jedną kartę i zaryzykował. Dziś debiutuje na jednym z najbardziej prestiżowych wybiegów męskiej mody na świecie" - napisano.