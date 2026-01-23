Klaudia El Dursi skupia się obecnie na wychowywaniu córki, którą urodziła w lipcu zeszłego roku. To trzecie dziecko celebrytki - doczekała się już dwóch synów. By nieco odpocząć od codzienności, gwiazda postanowiła udać się na wakacje. 22 stycznia na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiły się ujęcia z wypadu. El Dursi zdecydowała się pokazać w naturalnej odsłonie, pokazując, jak rzeczywiście wyglądają jej włosy.

Klaudia El Dursi w naturalnej odsłonie na uroczych kadrach. Tak bawi się na wakacjach

El Dursi we wpisie podkreśliła, że obecnie skupia się na wypoczynku. "Przepraszam, przez najbliższe dni możecie się do mnie nie dodzwonić. Mam tu ważne sprawy na głowie" - napisała w nieco żartobliwym tonie. Na ujęciach, które opublikowała na profilu na Instagramie, możemy zobaczyć, że celebrytka spędza czas z ukochanym i córką. El Dursi na zdjęciach pokazuje się w naturalnej odsłonie - bez makijażu i falowanych włosach, co nie zdarza się często. Zwykle widzimy ją w wyprostowanej fryzurze. Gwiazda zaprezentowała się w stroju kąpielowym. Widać, że rodzina doskonale bawi się wśród palm.

Pod zdjęciami od razu pojawiło się wiele komentarzy. Internauci prześcigali się w kolejnych komplementach. "Pięknie wyglądasz Klaudia", "Przepięknie ci w naturalnych włosach", "Bije od ciebie takie szczęście", "Pięknie wyglądasz, promieniejesz po ciąży", "Klaudia, wyglądasz cudnie" - czytamy.

Klaudia El Dursi niedawno zmagała się z uporczywym bólem po porodzie

17 grudnia w "Dzień dobry TVN" Klaudia El Dursi opowiedziała o swojej codzienności z Carmen, bólach pleców i o tym, jak radzi sobie z obciążeniem, które wiąże się z noszeniem dziecka. - Macierzyństwo jest wyzwaniem, zwłaszcza dla pleców. Carmen bardzo lubi być noszona na rękach. Ona jest taką księżniczką, która musi mieć wszystko pod kontrolą i widzieć wszystko z wysokości rodziców - wyznała celebrytka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.