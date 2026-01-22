W 2025 roku Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przeznaczyli na WOŚP wspólny weekend golfowy w Hiszpanii. Na zwycięzcę aukcji czekały również inne atrakcje, w tym m.in. wykwintna kolacja z lokalnymi specjałami. Ostatecznie aukcja Mensah i Brzoska pozwoliła zasilić konto fundacji kwotą 411 tysięcy złotych. W tym roku również przygotowali coś specjalnego.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska znów rozbiją bank? To przeznaczyli na WOŚP

Na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiła aukcja o nazwie "Wagary z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską". Co oferują dla zwycięzców? "Zwycięzcy tej licytacji spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski - dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi. To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu" - czytamy w opisie.

Jak dowiadujemy się z aukcji, o muzyczną atmosferę podczas spotkania zadba DJ Shark, który przygotuje specjalny set DJ-ski. Zwieńczeniem wieczoru będzie domowa szarlotka wypiekana przez samą Omenę. "Spotkanie popłynie własnym rytmem: rozmowy, które same się rozwijają, chwile przy stole, spontanicznie wyciągane planszówki i niespodzianki, których nie da się zapowiedzieć wcześniej" - czytamy. Aukcja dotyczy udziału dwóch osób. W momencie publikacji artykułu wylicytowana kwota wynosiła 170 250,00 zł.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zaprasza do Sejmu. Tak wspiera WOŚP

Uwagę przykuwa także aukcja Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej. Polityczka zaprosi zwycięzcę licytacji na wspólne zwiedzanie Parlamentu RP i obiad w restauracji sejmowej. "Parlament od kuchni: ciekawostki, historie, rozmowa bez protokołu! Zaproszenie dla jednej do cztereach osób. (...) Cały dochód trafia na gastroenterologię dziecięcą i walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych" - czytamy w mediach społecznościowych Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej. W momencie publikacji artykułu wylicytowana kwota wynosiła 4700 zł.