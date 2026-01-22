22 stycznia poznaliśmy listę nominowanych do tegorocznych Oscarów. Najwięcej szans na zwycięstwo ma film Ryana Cooglera - "Grzesznicy". Produkcja zdobyła aż 16 nominacji, ustanawiając tym samym nowy rekord. Poprzedni należał do trzech filmów: "Titanic", "La La Land" i "Wszystko o Ewie" - każdy z nich otrzymał po 14 nominacji. Pod listą nominowanych od razu zaroiło się od komentarzy. Kinomaniacy dawno nie byli tak podzieleni.

Nominacje do Oscarów rozgrzały internet do czerwoności. "Konkurs popularności"

Oscary co roku wzbudzają mnóstwo emocji. Nic więc dziwnego, że tuż po ogłoszeniu listy nominowanych w sieci rozpoczęła się burzliwa dyskusja. Niektórzy uważają, że film "Grzesznicy" nie zasłużył na taką liczbę nominacji. "'Grzesznicy' to bardzo dobry film, ale aż 16 nominacji? Najwięcej w historii", "Nie rozumiem tych wszystkich zachwytów nad 'Grzesznikami" - pisali rozgoryczeni internauci. Część z nich zwróciła także uwagę na wybór filmów w innych kategoriach. "To jest konkurs popularności", "Przejrzałam wszystkie nominacje i zastanawiam się, czym kierowali się ci, którzy o nich decydowali? 'Grzesznicy'? 'Frankenstein'? Serio? To jakiś żart?". Kinomaniaków oburzył również brak nominacji dla Ariany Grande, która ponownie wcieliła się w Glindę w filmie "Wicked". "Ariana okradziona! Nie wierzę, że nie dostała nawet nominacji", "Gdzie jest nominacja dla Ariany? To wszystko jest jakieś ustawione" - czytamy. A co Wy sądzicie o tegorocznych nominacjach do Oscarów?

Polka z szansą na Oscara! Posypały się gratulacje. "Wielka rzecz"

Statuetkę w kategorii "Najlepsze kostiumy" za film "Hamnet" może otrzymać Małgorzata Turzańska, znana polska kostiumografka, która wielokrotnie miała okazję pracować przy tworzeniu międzynarodowych produkcji. Pod ostatnim postem Turzańskiej zaroiło się od gratulacji. "Wow! Gratuluję pani nominacji do Oscara. To wielka rzecz", "Duma! Nasza urocza, utalentowana Krakowianka Małgosia" - czytamy. Oprócz "Hamneta" szansę na Oscara w tej kategorii mają również: "Avatar. Ogień i popiół", "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Grzesznicy". 98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 16 marca.