W 2023 roku media obiegła informacja o tym, że u Bruce'a Willisa zdiagnozowano demencję zwaną otępieniem czołowo-skroniowym (FTD). Aktor zmaga się także z afazją. Bruce Willis wycofał się z życia publicznego. Może jednak liczyć na wsparcie i opiekę żony Emmy Heming. Ukochana aktora udzieliła wywiadu dla "Wysokich Obcasów" i wyjawiła, jak wygląda ich codzienność.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najważniejsze role Willisa. Pamiętacie?

Emma Heming zabrała głos. "To jest realna, wyraźna zmiana"

W nowym wywiadzie Emma Heming wspomniała o wariancie choroby, który zdiagnozowano u jej męża. "U Bruce’a został rozpoznany wariant PPA – afazja pierwotna postępująca (Primary Progressive Aphasia), który wpłynął na komunikację – język, porozumiewanie się i rozumienie" - powiedziała i wyjawiła, jak choroba wpłynęła na jego codzienność. "W jego przypadku choroba wpływa więc na mowę i zdolność rozumienia, u innych osób może natomiast oddziaływać głównie na zachowanie – na to, jak funkcjonują w świecie. Ktoś, kto wcześniej normalnie pracował czy był dobrym rodzicem, nagle zaczyna się zmieniać. To jest realna, wyraźna zmiana w mózgu" - powiedziała dla "Wysokich Obcasów". Cały wywiad znajdziecie pod tym linkiem.

Emma Heming wspomniała także o początku choroby męża. Zaufała swojej intuicji, która podpowiadała jej, że coś jest nie tak. Dodatkowe podejrzenia u ukochanej aktora wzbudzało to, że Willis zaczął się jąkać. Heming nie mogła rozumieć jego słów. Zachowanie gwiazdy "Szklanej pułapki" zmusiło jego żonę do kontaktu z lekarzem. "Wiedziałam, że to nie on, że coś jest nie tak" - wyznała w wywiadzie. Hemming dodała, że choroba męża wywołuje w niej różne emocje.

Galeria WillisOtwórz galerię

Rodzina Bruce'a Willisa podjęła trudną decyzję. Chodzi o mózg aktora

Ostatnio było głośno o decyzji rodziny Bruce'a Willisa. Po śmierci aktora jego mózg zostanie przekazany specjalistom. "Ta decyzja jest trudna emocjonalnie, ale naukowo niezbędna do zrozumienia demencji czołowo-skroniowej" - skomentowała w jednym z wywiadów żona Willisa. Heming ma nadzieję, że ten krok pomoże w prowadzeniu badań.