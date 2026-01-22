Lady Gaga działa charytatywnie w ramach fundacji Born This Way, którą założyła z mamą, Cynthią Germanottą. Do ich programu "Kindness in Community Fund" zgłosiły się tysiące organizacji pozarządowych - i to z całego świata. Okazuje się, że wśród 55 beneficjentów jest również polska Fundacja GrowSPACE. Otrzymali 100 tys. dolarów - co w przybliżeniu daje 360 tys. zł. Wiadomo, jak udało im się pozyskać fundusze i na co zostaną one przeznaczone.

Lady Gaga przekazała im 100 tys. dolarów. Na to je wydadzą

Dominik Kuc z zarządu Fundacji GrowSPACE w rozmowie z Plejadą wyjawiła, w jaki sposób pozyskali fundusze. - Fundacja GrowSPACE otrzymała grant od "Born This Way" Fundacji Lady Gagi oraz jej mamy Cynthii Germanotty. Proces ubiegania się był bardzo długi, już siedem miesięcy temu młode osoby 16-24 mogły nominować organizacje z całego świata. Wskazywali, jak różne fundacje im pomogły - wyjaśniła. -Czujemy ogromny zaszczyt, że to właśnie my znaleźliśmy się w gronie 55 organizacji spośród 4000! - dodała. Dowiedzieliśmy się także, na co fundacja przeznaczy otrzymany grant. - Środki przeznaczymy na wsparcie psychospołeczne, warsztaty w szkołach i programy edukacyjne w obszarze zdrowia psychicznego - dowiadujemy się.

