Polka z nominacją do Oscara! Kim jest Małgosia Turzańska?

22 stycznia poznaliśmy nominację do Oscarów 2026 - najbardziej prestiżowej nagrody w branży filmowej na świecie. Pośród wielu znanych nazwisk aktorów i reżyserów, wyróżniono tym razem także Polkę - Małgorzatę Turzańską. Ceniona kostiumografka może otrzymać statuetkę w kategorii "Najlepsze kostiumy" za film "Hamnet".

Małgosia Turzańska z nominacją do Oscara. Tworzyła kostiumy dla największych produkcji

Małgosia Turzańska urodziła się w 1980 roku w Krakowie, jednak już od 20 lat mieszka w Nowym Jorku. Wykształcenie w dziedzinie kostiumografii zdobywała na Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze oraz New York University Tisch School of the Arts. Pierwsze kroki w branży stawiała przy tym w roli asystentki Agnieszki Holland na planie filmu "Janosik. Prawdziwa historia". W wywiadach opowiadała później, że to właśnie dzięki tej pracy zrozumiała, czym chce się zajmować.

- Wtedy mogłam przekonać się na własnej skórze, że to jest faktycznie to, co chcę w życiu robić. Gdy wylądowałam w Stanach (...), nawiązałam fajne znajomości z ludźmi z wydziału filmowego i, zaczynając od szycia kostiumów w tajemnicy w szkolnym studiu na potrzeby małych produkcji amatorskich, robiłam coraz większe rzeczy - wyznała Turzańska w rozmowie z Onetem.

Z czasem jej talent dostrzegli także inni reżyserzy i producenci. W 2011 roku pracowała przy "The Broker Tower" Jamesa Franco, który stał się pierwszym pełnometrażowym filmem, do którego stworzyła kostiumy. Na przestrzeni kolejnych lat współtworzyła takie hity, jak "Plan Maggie", "Zielony Rycerz. Green Knight", czy "Pearl". Turzańska pracowała nawet również przy jednym z najpopularniejszych serial ostatniej dekady - "Stranger Things".

Internauci składają gratulacje Małgosi Turzańskiej. "To wielka rzecz"

Turzańska nie kryła ekscytacji, gdy poinformowano o jej nominacji do nagrody. Na InstaStories opublikowała swoje zdjęcie z wymownym podpisem - "Co się właśnie wydarzyło!". Pod jej ostatnim postem w mediach społecznościowych zaczęły już pojawiać się wpisy z gratulacjami. "Gratuluję nominacji do Oscara! Wspaniałe wieści", "Wow gratuluje Pani nominacji do Oscara, to wielka rzecz", "Nominowana do Oscara, brawo Małgosia! Ogromne gratulacje" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.