Żona polityka PiS wspiera WOŚP. Wystawiła na licytację pamiątkę

Weronika Schreiber stanęła na ślubnym kobiercu wraz z Łukaszem Schreiberem w sierpniu 2025 roku. To wydarzenie było dla wielu osób sporym zaskoczeniem, gdyż ogłosili oni swój związek w mediach społecznościowych zaledwie w styczniu, czyli kilka miesięcy wcześniej. Polityk był wówczas wciąż prawnie związany z byłą żoną Marianną Schreiber. Od tamtej pory nowa ukochana Schreibera także coraz chętniej zaczęła udzielać się w mediach.
"Cześć! Dzisiaj na licytację WOŚP trafiła moja druga suknia, z dnia ślubu. Mam nadzieję, że ta mała 'cegiełka' dołożona przeze mnie, pomoże osobom, które jej naprawdę potrzebują" - poinformowała w czwartek 22 stycznia Schreiber. Żona polityka zamieściła do tego fotografię, na której możemy zobaczyć wspominaną sukienkę. Jest to krótka, biało-srebrna kreacja ze zdobieniem w pióra, która może nadać się nie tylko na ślub. Schreiber wystawiła ją za kwotę 300 złotych, od których można zacząć ją licytować.
"Kreacja pochodzi z prestiżowego butiku, który specjalizuje się w luksusowej odzieży damskiej i od momentu pojawienia się w mediach wzbudzała ogromne zainteresowanie - rozpisywały się o niej magazyny modowe, a projektanci i eksperci nie kryli zachwytu" - możemy przeczytać w opisie aukcji. Co ciekawe, wspomniano przy tym, że sukienkę można po wygraniu licytacji, odebrać osobiście od Weroniki Schreiber.
Na Instagramie Schreiber co pewien czas pojawiają się wyznania dotyczące sfery prywatnej. Najwięcej było w okolicach pamiętnego ślubu z politykiem. Wówczas jego ukochana bardzo ciepło wypowiadała się na jego temat. "Szczerze? Nie sądziłam, że spotkam kiedyś tak dobrego człowieka, jakim jest Łuki" - pisała, zapytana o związek. Dowiedzieliśmy się także, jak Schreiber jest odbierany przez rodzinę nowej żony. "Kto zna go prywatnie - ten wie! Jest uwielbiany przez moich najbliższych. Jak to mówi mój brat: takiego szwagra to ze świecą szukać" - wspomniała Weronika Schreiber.