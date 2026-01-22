Żona polityka PiS wspiera WOŚP. Wystawiła na licytację pamiątkę

Weronika Schreiber stanęła na ślubnym kobiercu wraz z Łukaszem Schreiberem w sierpniu 2025 roku. To wydarzenie było dla wielu osób sporym zaskoczeniem, gdyż ogłosili oni swój związek w mediach społecznościowych zaledwie w styczniu, czyli kilka miesięcy wcześniej. Polityk był wówczas wciąż prawnie związany z byłą żoną Marianną Schreiber. Od tamtej pory nowa ukochana Schreibera także coraz chętniej zaczęła udzielać się w mediach.

Weronika Schreiber wspiera WOŚP. Wystawiła ważną pamiątkę na licytację

"Cześć! Dzisiaj na licytację WOŚP trafiła moja druga suknia, z dnia ślubu. Mam nadzieję, że ta mała 'cegiełka' dołożona przeze mnie, pomoże osobom, które jej naprawdę potrzebują" - poinformowała w czwartek 22 stycznia Schreiber. Żona polityka zamieściła do tego fotografię, na której możemy zobaczyć wspominaną sukienkę. Jest to krótka, biało-srebrna kreacja ze zdobieniem w pióra, która może nadać się nie tylko na ślub. Schreiber wystawiła ją za kwotę 300 złotych, od których można zacząć ją licytować.

"Kreacja pochodzi z prestiżowego butiku, który specjalizuje się w luksusowej odzieży damskiej i od momentu pojawienia się w mediach wzbudzała ogromne zainteresowanie - rozpisywały się o niej magazyny modowe, a projektanci i eksperci nie kryli zachwytu" - możemy przeczytać w opisie aukcji. Co ciekawe, wspomniano przy tym, że sukienkę można po wygraniu licytacji, odebrać osobiście od Weroniki Schreiber.

Weronika Schreiber jest pytana o związek z politykiem. Taki jest "Łuki"

Na Instagramie Schreiber co pewien czas pojawiają się wyznania dotyczące sfery prywatnej. Najwięcej było w okolicach pamiętnego ślubu z politykiem. Wówczas jego ukochana bardzo ciepło wypowiadała się na jego temat. "Szczerze? Nie sądziłam, że spotkam kiedyś tak dobrego człowieka, jakim jest Łuki" - pisała, zapytana o związek. Dowiedzieliśmy się także, jak Schreiber jest odbierany przez rodzinę nowej żony. "Kto zna go prywatnie - ten wie! Jest uwielbiany przez moich najbliższych. Jak to mówi mój brat: takiego szwagra to ze świecą szukać" - wspomniała Weronika Schreiber.