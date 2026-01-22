Matylda Damięcka nie boi się zabierać głosu w sprawach dotyczących wydarzeń na całym świecie. Artystka pamięta przy tym także o wszelkich świętach, z okazji których dzieli się swoimi autorskimi grafikami. Stało się tak również 22 stycznia, gdy Damięcka postanowiła opublikować nowe dzieła na Dzień Dziadka.
"Dziadki. #klaweproszejaciebietetentegesy" - podpisała krótko swoje grafiki Damięcka. Artystka udostępnił dziewięć nowych prac, które nawiązują dość wymownie do Dnia Dziadka, ukazując typowy obraz dziadków w głowach polskich odbiorców. Jej grafiki mogą poruszyć zarówno wnuki, jak i samych dziadków i babcie. Internauci nie kryli w komentarzach, że Damięcka jak zawsze, trafiła nimi w samo sedno.
"Kocham to", "Rewelacja", "Jesteś genialna", "Cudowne. Prawdziwe. Wzruszające. I nie wróci więcej", "Coś przecudnego. Jak zawsze", "W punkt, aż łezka się w oku zakręciła", "Fantastyczne i poruszające bardzo", "Wymiatasz", "Majstersztyk, tylko uczyć się od Ciebie tej wspaniałej umiejętności obserwacji" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.
21 stycznia Damięcka opublikowała również grafikę z okazji Dnia Babci. Ukazała wówczas postać kobiety z wilkiem na smyczy, która stylizowana na czerwonego kapturka, ale nosi i strój bohaterki serialu "Opowieść podręcznej". Tuż obok kobiety kroczy dziewczynka, która jest czerwonym kapturkiem. W dłoni trzyma transparent: "No woman, no kraj". "Babciom, dzięki którym nie musimy mieć pisemnej zgody: ojca, brata, czy męża, żeby otworzyć konto w banku" - podpisała dzieło Damięcka. Grafika także wywołała poruszenie wśród obserwatorów. "Jesteś wspaniałą obserwatorką a rysunki jak zwykle w punkt...", "Fantastyczna grafika - dotyka każdego ważnego aspektu - dziękuję!, "Jak zawsze , krótko i w punkt", "Genialne i tak wymowne" - pisali w komentarzach. Dzieło artystki znajdziecie w artykule: "Damięcka porusza grafiką z okazji Dnia Babci. 'Jak zwykle w punkt'".