Matylda Damięcka nie boi się zabierać głosu w sprawach dotyczących wydarzeń na całym świecie. Artystka pamięta przy tym także o wszelkich świętach, z okazji których dzieli się swoimi autorskimi grafikami. Stało się tak również 22 stycznia, gdy Damięcka postanowiła opublikować nowe dzieła na Dzień Dziadka.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytamy przedszkolaków, czego nauczyli ich dziadkowie. "Szyć" "Jeździć traktorem"

Matylda Damięcka zachwyciła grafikami na Dzień Dziadka. "Cudowne. Prawdziwe. Wzruszające"

"Dziadki. #klaweproszejaciebietetentegesy" - podpisała krótko swoje grafiki Damięcka. Artystka udostępnił dziewięć nowych prac, które nawiązują dość wymownie do Dnia Dziadka, ukazując typowy obraz dziadków w głowach polskich odbiorców. Jej grafiki mogą poruszyć zarówno wnuki, jak i samych dziadków i babcie. Internauci nie kryli w komentarzach, że Damięcka jak zawsze, trafiła nimi w samo sedno.

"Kocham to", "Rewelacja", "Jesteś genialna", "Cudowne. Prawdziwe. Wzruszające. I nie wróci więcej", "Coś przecudnego. Jak zawsze", "W punkt, aż łezka się w oku zakręciła", "Fantastyczne i poruszające bardzo", "Wymiatasz", "Majstersztyk, tylko uczyć się od Ciebie tej wspaniałej umiejętności obserwacji" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Tak Matylda Damięcka ukazała poprzez grafikę obraz babci. "Genialne i tak wymowne"

21 stycznia Damięcka opublikowała również grafikę z okazji Dnia Babci. Ukazała wówczas postać kobiety z wilkiem na smyczy, która stylizowana na czerwonego kapturka, ale nosi i strój bohaterki serialu "Opowieść podręcznej". Tuż obok kobiety kroczy dziewczynka, która jest czerwonym kapturkiem. W dłoni trzyma transparent: "No woman, no kraj". "Babciom, dzięki którym nie musimy mieć pisemnej zgody: ojca, brata, czy męża, żeby otworzyć konto w banku" - podpisała dzieło Damięcka. Grafika także wywołała poruszenie wśród obserwatorów. "Jesteś wspaniałą obserwatorką a rysunki jak zwykle w punkt...", "Fantastyczna grafika - dotyka każdego ważnego aspektu - dziękuję!, "Jak zawsze , krótko i w punkt", "Genialne i tak wymowne" - pisali w komentarzach. Dzieło artystki znajdziecie w artykule: "Damięcka porusza grafiką z okazji Dnia Babci. 'Jak zwykle w punkt'".