Każdego roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przyciąga tłumy znanych osób, które chętnie wspierają inicjatywę Jurka Owsiaka i włączają się w pomoc poprzez wyjątkowe aukcje. Do tego grona dołączyła także Małgorzata Trzaskowska, która za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o swoim geście na rzecz tegorocznego finału.

To Małgorzata Trzaskowska przekaże na WOŚP. Ma jedną prośbę

Na instagramowym koncie żony prezydenta Warszawy pojawiło się nagranie wideo, w którym opowiedziała o przedmiocie przekazanym na licytację. Trzaskowska zaprezentowała czerwone korale, które - jak podkreśliła - mają dla niej szczególne znaczenie. Warto wspomnieć, że małżonka polityka ten wyjątkowy przedmiot otrzymała w 2025 roku od Joanny Senyszyn. W krótkim wideo wyjaśniła, że zdecydowała się oddać je na aukcję, licząc na to, że będą miały swoją dalszą, symboliczną historię.

- Na aukcję WOŚP przekazuję korale o wielkiej mocy, które otrzymałam w prezencie - powiedziała na początku nagrania. Następnie rozwinęła swoją myśl, zaznaczając, że chciałaby, aby przedmiot ten nie był jedynie jednorazową cegiełką wsparcia. - Byłoby fantastycznie, gdyby kolejni właściciele tych korali wystawiali je na aukcję w kolejnych latach - dodała, wskazując na ideę krążącego dobra. Na koniec podsumowała swoją wypowiedź. - Aby mogły one służyć wszystkim do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej - wyjawiła.

Małgorzata Trzaskowska na aukcję WOŚP przekazała czerwone korale. Internauci docenili gest

Nagranie szybko spotkało się z pozytywnym odbiorem internautów, którzy docenili ten gest. Pojawiła się lawina reakcji, a komentarze internautów pokazały, jak duże emocje wzbudziło wideo Małgorzaty Trzaskowskiej. Zdecydowana większość wpisów miała bardzo pozytywny wydźwięk. Użytkownicy chwalili pomysł przekazania korali na aukcję WOŚP, nazywając go "wspaniałą inicjatywą", "cudownym gestem" i "piękną akcją". Wiele osób podkreślało symbolikę przedmiotu i ideę dalszego przekazywania go w kolejnych latach.