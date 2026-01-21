Dawid Kwiatkowski to jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce. Pierwsze kroki na scenie stawiał jeszcze jako nastolatek. Swoim doświadczeniem dzielił się także młodymi wokalistami, przez sześć sezonów pełniąc funkcję trenera i jurora w programie "The Voice Kids". Od niedawna natomiast ocenia uczestników "Must be the music". Na początku roku piosenkarz świętował 30. urodziny. Z tej okazji zorganizował huczną imprezę z góralskim stylu. Nie zabrakło na niej znanych znajomych.

Dawid Kwiatkowski wyprawił huczne urodziny. Tłum celebrytów bawił się na imprezie

Dawid Kwiatkowski świętował swoje urodziny podczas "Sylwestra z Dwójką". Wokalista nie potrafił ukryć wzruszenia, kiedy prowadzący pojawili się na scenie z tortem i wraz ze zgromadzoną publicznością odśpiewali mu "Sto lat". Nie były to jednak jedyne obchody. Piosenkarz zorganizował bowiem urodzinową imprezę dla rodziny i przyjaciół. Wśród gości pojawiły się znane twarze. Na zdjęciach z przyjęcia możemy dostrzec między innymi: Macieja Musiała, Katarzynę Zillmann, Janję Lesar, Mieszka Masłowskiego, Kamila Kuroczko czy Maffashion.

Ostatnia z wymienionych zamieściła w mediach społecznościowych obszerną fotorelację z imprezy. Choć Kwiatkowski pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, postanowił zorganizować urodziny w góralskim klimacie. Goście ubrani byli w zakopiańskie stroje, a solenizant zdmuchiwał świeczki na torcie z oscypków. Wśród muzycznych atrakcji znalazły się natomiast duet gospodarza imprezy z Kayah oraz występ Gosi Andrzejewicz.

Piękny bal pięknego człowieka

- napisała pod serią fotografii Maffashion. Dawid Kwiatkowski również był zachwycony przyjęciem. Choć sam nie pochwalił się kadrami z urodzin, zostawił ciepły komentarz pod postem przyjaciółki. "Ciągle żyję tym dniem! Dziękuję!" - napisał.

Fani zachwyceni imprezą Dawida Kwiatkowskiego

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów, którym motyw przewodni przyjęcia wyjątkowo przypadł do gustu. Największe wrażenie na internautach zrobił oscypkowy tort. "Najlepszy tort! Też taki kiedyś chcę", "Ależ wymyślił sobie to świetnie!", "Wow. Super impreza. Ten tort mega" - komentowali.