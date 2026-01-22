Fundacja Born This Way, powołana do życia przez Lady Gagę i jej matkę Cynthię Germanottę, od lat koncentruje się na wzmacnianiu zdrowia psychicznego młodych ludzi na całym świecie. W ramach jednego z jej międzynarodowych programów wsparcie trafiło właśnie do Polski.

Polska fundacja GrowSPACE znalazła się w gronie 55 organizacji z całego świata, które zostały wyróżnione w programie Kindness in Community Fund. O dofinansowanie ubiegało się ponad cztery tysiące podmiotów, co sprawia, że wybór polskiej inicjatywy jest wyjątkowym osiągnięciem. Jak informuje "Fakt", grant przyznany przez fundację Lady Gagi wynosi imponującą kwotę 100 tysięcy dolarów, czyli ponad 360 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na działania skierowane do młodych ludzi (od 14 do 21 lat).

"To dla nas ogromne wyróżnienie jako organizacji młodych ludzi i odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Chcemy pokazać, że nie trzeba wstydzić się wizyty u psychologa" - podkreślił Dominik Kuc z zarządu GrowSPACE w komunikacie.

Fundacja GrowSPACE w przeszłości otrzymywała wsparcie z USA. Po zmianie władzy środki przestały być przekazywane

Dla GrowSPACE to niezwykle istotne wsparcie także z innego powodu. W ostatnich latach fundacja korzystała ze środków USAID - amerykańskiej federalnej agencji rządowej ds. pomocy międzynarodowej. Jednak dojście do władzy Donalda Trumpa doprowadziło do ograniczenia tych środków. Wsparcie od fundacji Lady Gagi pozwoli więc kontynuować oraz rozszerzyć pomoc świadczoną młodym ludziom w Polsce.

Przedstawiciele organizacji zapowiadają, że dzięki otrzymanej pomocy rozwiną projekty związane m.in. z psychoedukacją, równością oraz udzielaniem pierwszej pomocy emocjonalnej w szkołach. GrowSPACE zaznacza, że kluczową rolę odegrają metody peer-to-peer i peer-support, w których młodzież pomaga sobie wzajemnie. "Te metody zakładają, że także młode osoby są w stanie być wsparciem dla swoich rówieśników. Nie wyklucza to oczywiście roli specjalistów" - wyjaśnia organizacja.