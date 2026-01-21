Rozenek zabrała głos po wizycie w Sejmie. Zapowiedziała ważne spotkanie

Małgorzata Rozenek-Majdan po niedawnej obecności w Sejmie nie zwalnia tempa i jasno sygnalizuje, że jej zaangażowanie w sprawy związane z ochroną zwierząt dopiero się rozpędza. Gwiazda aktywnie włączyła się w prace wokół projektów dotyczących m.in. dobrostanu czworonogów oraz ograniczenia używania materiałów wybuchowych, a tuż po wizycie przy Wiejskiej zaczęła informować o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąć.

Małgorzata Rozenek-Majdan podejmuje kolejne działania. Tak chce pomóc zwierzętom

W opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach Rozenek-Majdan podsumowała dotychczasowe działania pomocowe związane ze schroniskami. Jak zaznaczyła, dzięki wsparciu partnerów udało się zgromadzić i przekazać ogromne ilości niezbędnych rzeczy. - Bardzo dużo udało się ogarnąć - dwie tony karmy, koce, ręczniki, podkłady, rękawiczki jednorazowe, to wszystko zostało rozdyspononowane dzięki moim partnerom. (…) Teraz jest to zlecone do transportu, cieszę się bardzo, że wszyscy tak bardzo sprawnie reagują i działają bardzo energicznie - przekazała.

To jednak tylko część planu. Rozenek-Majdan zapowiedziała wizytę w Łodzi, gdzie zamierza spotkać się z prezydentką miasta w jednym z tamtejszych schronisk. Jak podkreśla, to miejsce, które może służyć jako wzór dla innych podobnych placówek w Polsce. - Chciałabym powiedzieć o dwóch bardzo kluczowych aspektach tej sytuacji wokół zwierząt, która się dzieje. Pierwsza to taka to, co robimy teraz, czyli doraźne, interwencyjne wsparcie schronisk, ocieplanie bud, dowożenie karmy, czy jakiś potrzebnych produktów - wyjaśniła, dodając, że równie ważne są rozwiązania systemowe.

Małgorzata Rozenek-Majdan zapowiada ważne spotkanie. Porozmawia z politykiem

Małgorzata Rozenek-Majdan dalej podkreśliła, jak ważne jest długofalowe działanie, którego efektem byłoby doprowadzenie do powszechnej sterylizacji i kastracji finansowanej z budżetu państwa. Gwiazda powołała się przy tym na wnioski płynące z raportu Najwyższej Izby Kontroli. - To jest tak naprawdę jedyny skuteczny sposób do walki z bezdomnością zwierząt. To jest wniosek, który jasno wypływa z raportu NIK-u, który w 2024 r. został opublikowany, który podsumowuje ilość pieniędzy wydatkowanych z budżetu państwa, jak one są rozdysponowywane - zaznaczyła.

W najbliższym czasie Rozenek-Majdan planuje również spotkanie z byłym prezesem NIK. - Dzisiaj jadę do Senatu spotkać się z osobą, która zleciła stworzenie tego raportu - pan ówczesny prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, który jest bardzo czuły na zwierzęta i ich potrzeby, dobrostan. Spotkam się, żeby porozmawiać o wnioskach, które z niego [raportu] płyną, działaniach, które należy podjąć i jak w takiej długofalowej polityce te działania poprowadzić, żeby one skutkowały rozwiązaniami legalnymi, takimi, które na stałe wejdą do polskiego prawa - wyjawiła gwiazda