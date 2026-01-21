Finał 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest coraz bliżej. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W akcję chętnie włączają się znane osoby ze świata show-biznesu. Wiele z nich wystawiło na aukcje niecodzienne atrakcje. Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć fundację, znalazła się Julia Wieniawa. Aktorka i piosenkarka zaproponowała licytującym wyjątkową nagrodę - wspólną nocowankę w kameralnym gronie. Okazało się, że artystka otrzymała wiele negatywnych i obrzydliwych komentarzy z tego powodu.

Julia Wieniawa nie kryje oburzenia. Nie do wiary, jakie otrzymała komentarze

"Zjemy wspólną kolację, pośpiewamy karaoke, zrobimy maraton filmowy, a nad ranem oddamy się aktywności sportowej - joga, pilates lub aeroby" - napisała Julia Wieniawa na Instagramie, promując swoją aukcję na WOŚP. Okazało się, że artystka otrzymała przez to wiele obleśnych propozycji. Była załamana. Od razu zabrała głos w sieci.

"Swoją drogą, przykre są te podwójne standardy. Liczba obleśnych komentarzy od facetów (chociaż kobiet też), jakie dostałam na różnych forach w temacie mojej nocowanki, jest przerażająca. Mimo że moja licytacja niczym właściwie nie różni się od np. powszechnych licytacji kolacji z gwiazdą czy różnych zabawnych w stylu posprzątania komuś domu... Ale jestem młodą kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu s*********o i dopisać różne podteksty" - napisała oburzona gwiazda.

"Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie" - dodała od razu, podkreślając, jaki jest cel jej przedsięwzięcia.

Julia Wieniawa powiedziała to wprost. Chodzi o jej aukcję na WOŚP

Julia Wieniawa wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Chce zrobić coś dobrego, jednocześnie spędzając miło czas w bezpiecznych warunkach. "To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP. Wszystko w towarzystwie również mojej grupy znajomych oraz osób, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników, a sama nocowanka nie będzie miała miejsca w moim domu - jak pomyśleli niektórzy" - skwitowała w sieci. Bierzecie udział w licytacjach?