Powrót na stronę główną

Julia Wieniawa jest oburzona. To stało się po ogłoszeniu aukcji dla WOŚP. "Obleśne komentarze"
Aukcja Julia Wieniawa na WOŚP wzbudziła ogromne emocje. Okazuje się, że wokalistka otrzymała mnóstwo szokujących komentarzy.
Julia Wieniawa jest oburzona. TO stało się po ogłoszeniu aukcji dla WOŚP. 'Obleśne komentarze'
fot. KAPIF, Agencja Gazeta.pl

Finał 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest coraz bliżej. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W akcję chętnie włączają się znane osoby ze świata show-biznesu. Wiele z nich wystawiło na aukcje niecodzienne atrakcje. Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć fundację, znalazła się Julia Wieniawa. Aktorka i piosenkarka zaproponowała licytującym wyjątkową nagrodę - wspólną nocowankę w kameralnym gronie. Okazało się, że artystka otrzymała wiele negatywnych i obrzydliwych komentarzy z tego powodu.

Zobacz wideo Olczak-Dziadolka od lat pracuje z Maffashion i Wieniawą. Oto sekrety ich cery!

Julia Wieniawa nie kryje oburzenia. Nie do wiary, jakie otrzymała komentarze

"Zjemy wspólną kolację, pośpiewamy karaoke, zrobimy maraton filmowy, a nad ranem oddamy się aktywności sportowej - joga, pilates lub aeroby" - napisała Julia Wieniawa na Instagramie, promując swoją aukcję na WOŚP. Okazało się, że artystka otrzymała przez to wiele obleśnych propozycji. Była załamana. Od razu zabrała głos w sieci.

"Swoją drogą, przykre są te podwójne standardy. Liczba obleśnych komentarzy od facetów (chociaż kobiet też), jakie dostałam na różnych forach w temacie mojej nocowanki, jest przerażająca. Mimo że moja licytacja niczym właściwie nie różni się od np. powszechnych licytacji kolacji z gwiazdą czy różnych zabawnych w stylu posprzątania komuś domu... Ale jestem młodą kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu s*********o i dopisać różne podteksty" - napisała oburzona gwiazda.

"Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie" - dodała od razu, podkreślając, jaki jest cel jej przedsięwzięcia.

Julia Wieniawa powiedziała to wprost. Chodzi o jej aukcję na WOŚP

Julia Wieniawa wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Chce zrobić coś dobrego, jednocześnie spędzając miło czas w bezpiecznych warunkach. "To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP. Wszystko w towarzystwie również mojej grupy znajomych oraz osób, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników, a sama nocowanka nie będzie miała miejsca w moim domu - jak pomyśleli niektórzy" - skwitowała w sieci. Bierzecie udział w licytacjach? ZOBACZ TEŻ: Tłum celebrytów na urodzinach Julii Wieniawy. Nie mogła uwierzyć, co jej przygotowali

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/13 Kto jest na zdjęciu?

Zamazaliśmy twarze największych gwiazd. Czy uda ci się rozpoznać je wszystkie? Pobij średnią 8/13!
Popularne