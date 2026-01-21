Damięcka porusza grafiką z okazji Dnia Babci. "Jak zwykle w punkt"

Matylda Damięcka od lat decyduje się na komentowanie rzeczywistości i bieżących spraw za pomocą grafik, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. 21 stycznia z okazji Dnia Babci również postanowiła opublikować nowy rysunek. Tak na niego zareagowali internauci.

Matylda Damięcka porusza grafiką z okazji Dnia Babci

Matylda Damięcka chętnie przekazuje swoje przemyślenia poprzez grafiki. Często są one dosadne. Z okazji Dnia Babci również zdecydowała się na nietypową laurkę. "Babciom, dzięki którym nie musimy mieć pisemnej zgody: ojca, brata, czy męża, żeby otworzyć konto w banku" - czytamy w opisie grafiki. Na obrazku możemy zobaczyć kobietę z wilkiem na smyczy, która stylizowana na czerwonego kapturka, nosi strój podręcznej z serialu "Opowieść podręcznej". Tuż obok kobiety kroczy dziewczynka, która jest czerwonym kapturkiem. W dłoni trzyma transparent: "No woman, no kraj". Symbolizuje to walkę o prawa kobiet oraz fakt, iż dziś panie są bardziej świadome i decydują same o sobie.

Internauci nie kryli zachwytu, doceniając inwencję twórczą Damięckiej. "Jesteś wspaniałą obserwatorką a rysunki jak zwykle w punkt...", "Fantastyczna grafika - dotyka każdego ważnego aspektu - dziękuję!, "Jak zawsze , krótko i w punkt", "Genialne i tak wymowne" - pisali poruszeni obserwatorzy.

Gorzka refleksja Matyldy Damięckiej na temat pomysłu Donalda Trumpa

Matylda Damięcka opublikowała grafikę nawiązującą do pomysłu utworzenia Rady Pokoju. Z inicjatywą wyszedł Donald Trump, który zaprosił do udziału także Karola Nawrockiego. Na rysunku, który stworzyła Damięcka, widzimy orła - symbol Stanów Zjednoczonych. Ptak trzyma w dziobie niepozorną gałązkę pokoju, natomiast w szponach ogromną monetę z symbolem dolara. Artystka w ten sposób nawiązała do faktu, iż stałe członkostwo w Radzie Pokoju ma wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości miliarda dolarów. "Pokuj" - podpisała obrazek, celowo robiąc błąd ortograficzny, mający na celu podkreślić ironię sytuacji. Internauci przyklasnęli, doceniając twórczość Damięckiej.