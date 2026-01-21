Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek chętnie dzielą się wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych. W październiku zakochani chwalili się zdjęciami i nagraniami ze ślubu. "Każdy detal był idealny, a ja czułam się wyjątkowo w każdym momencie tego dnia. To nie była tylko suknie - to była historia napisana z miłością" - pisała zachwycona aktorka na swoim instagramowym profilu. Jak się okazuje, teraz prezenterzy wybrali się na zimowy wyjazd do Turcji.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie próżnują na wyjeździe. Prezenterzy większość czasu spędzają na stoku narciarskim. Jak widać na zamieszczonych kadrach, towarzyszą im dzieci aktorki. Uwagę wśród internautów zwrócił czerwony kombinezon Katarzyny Cichopek, w którym nagrała taneczne wideo. "Klasyczna czerwień na stoku. Kasiu, pięknie wyglądasz", "Piękny kombinezon i taneczne wejście w ferie zimowe", "Udanego urlopu. Pięknie prezentujesz się w tej czerwieni na stoku" - czytamy. Nie zabrakło także pozytywnych komentarzy na temat rodzinnych chwil Cichopek i Kurzajewskiego. "Tak wygląda szczęście", "Udanego wypoczynku", "Jesteście cudowni" - pisali internauci. Po omawiane zdjęcia zapraszamy do naszej galerii.
16 stycznia Maciej Kurzajewski przekazał na instagramowym profilu, że już w lutym poprowadzi program "Magazyn Olimpijski". Wyjawił szczegóły. "To będzie wyjątkowa zimowa przygoda - również dla mnie. Mam ogromną przyjemność być jednym z gospodarzy 'Magazynu Olimpijskiego' w Polsacie Sport, programu, który już teraz zabiera widzów w podróż za kulisy przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. (...) Moje pierwsze spotkanie z wami na antenie już 7 lutego, a każdy kolejny odcinek to dawka emocji, analizy, rozmowy z ekspertami i relacje z miejsc, gdzie rodzi się olimpijski sukces naszych reprezentantów" - napisał. Cichopek była bardzo dumna z męża. "Gratulacje kochanie" - skomentowała jego post.