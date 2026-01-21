Blake Lively i Justin Baldoni wystąpili wspólnie w głośnej produkcji "It Ends With Us". Aktorka twierdzi, że na planie filmu doszło do molestowania seksualnego i próby wymuszenia dodania intymnych scen. Baldoni twierdzi za to, że gwiazda zachowywała się niewłaściwie. Ich konflikt szybko stał się medialny, a wielu śledziło kolejne doniesienia w tej sprawie. Obie strony zdecydowały się wnieść pozwy do sądu. Ujawniono, że kilka tygodni wcześniej Blake Lively pisała z Taylor Swift. To padło w wiadomościach wymienionych przez przyjaciółki.

REKLAMA

Zobacz wideo Metamorfoza Blake Lively w nowym filmie"The Rhythm Section"

Zaskakująca treść wiadomości pomiędzy Taylor Swift a Blake Lively

Na początku grudnia 2024 roku, na krótko przed ujawnieniem prawdy o pozwie sądowym na łamach "New York Times", Swift i Lively wymieniły się wiadomościami. Jak wynika z informacji przekazanych przez People, piosenkarka miała napisać: "Myślę, że ta s**a wie, że coś się szykuje, bo wyciągnął swoje małe skrzypce" - miało paść. Prawnicy aktorki nie kwestionują, że taka wiadomość została wysłana, ale uważają, że to "nie potwierdza twierdzenia pozwanych", iż przyjaciółki "prywatnie dyskutowały o nadchodzącym artykule". Zespół Baldoniego twierdzi, że Lively w wiadomościach miała prosić Swift, która była w drodze do jej domu w czasie, gdy przebywał tam również reżyser, o poparcie poprawionej wersji scenariusza, który proponowała, "nawet bez jego przeczytania". Wówczas wokalistka miała napisać: "zrobię dla ciebie wszystko!".

To jednak nie koniec. Lively doceniła zachowanie przyjaciółki i miała napisać jej, że była "dzisiaj tak epicko heroiczna", a o całej sprawie opowiedzieć miała mężowi. "(...) Ten klaun dał się na to nabrać. Ale też się temu opierał. Jesteś absolutnie najlepszą przyjaciółką na świecie" - miała brzmieć jedna z wiadomości aktorki do piosenkarki.

Taylor Swift odsunęła się od Blake Lively

Niedługo po tym, jak na światło dzienne wypłynęła sprawa z Lively i Baldonim, Swift postanowiła nieco się zdystansować od przyjaciółki. Jak twierdzi "Daily Mail", piosenkarka nie była zadowolona z faktu, że została wciągnięta w tę sprawę, przez co miała się odsunąć od aktorki. "Ich przyjaźń jest skończona" - przekazał informator "Daily Mail". "Swift, która jest matką chrzestną dzieci Lively, czuje się wykorzystana. Taylor jest lojalna wobec swoich przyjaciół, ale gdy zaufanie zostaje złamane, nie ma odwrotu" - dodało źródło. Ich przyjaciółka, Gigi Hadid, również zdecydowała się na zerwanie kontaktów z Lively.