Odkąd Rubikowie w 2023 roku przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, Agata Rubik regularnie dzieli się w mediach społecznościowych kulisami swojego życia za oceanem. Na Instagramie nie brakuje kadrów z codzienności w Miami, rodzinnych chwil, ale też rozmów z obserwatorami, którzy chętnie dopytują o realia życia w USA.

Agata Rubik wprost o wydatkach w USA. Tyle wydaje na "kawki i matche"

Tym razem żona Piotra Rubika zorganizowała serię Q&A, podczas której odpowiedziała na dosyć dociekliwe pytanie dotyczące kosztów utrzymania. "Ile wydajesz miesięcznie na jedzenie w USA?" - zagadnął ją jeden z internautów. Agata nie unikała konkretów i odpowiadając, zdradziła, jak prezentowały się jej wydatki w poprzednim miesiącu.

"W grudniu wyglądało to mniej więcej tak: 1500 dol. [około 5405 zł - przyp. red.] na zakupy spożywcze, plus 2500 dol. [około 9008 zł - przyp.red.] na restauracje, kawki i matche" - wyznała z zaskakującą szczerością żona Piotra Rubika.

Agata Rubik odpowiedziała na złośliwą zaczepkę. Zaskoczyła dystansem

Żona Piotra Rubika jakiś czas temu podzieliła się z obserwatorami refleksją, że paradoksalnie funkcjonuje lepiej, gdy śpi krócej niż zwykle. "Nie wiem, w czym tkwi sekret, ale to już kolejny raz, kiedy zauważyłam, że mam znacznie więcej energii, jak śpię mniej" - napisała. W jednej z relacji opisała noc pełną wyzwań - późny powrót córek z nocnego wyjścia, wczesne gotowanie w kuchni i szybkie wejście w kolejny dzień sprawiły, że grafik był napięty do granic możliwości.

Szczerość celebrytki szybko wywołała reakcje internautów. Jeden z komentarzy sugerował złośliwie, że Rubik ma energię, bo "nie chodzi do pracy". Agata szybko zdecydowała się na ripostę. "No i tajemnica rozwiązana. Najważniejsze, że to nie żadna choroba" - odpowiedziała, pokazując dystans. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.