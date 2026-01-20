Brooklyn Beckham postanowił przerwać milczenie na temat jego relacji z rodzicami. Opublikował w sieci obszerny post, w którym podkreślił, że ma dość tworzenia fałszywej narracji w mediach na temat jego rodzinnych relacji. Dodał, że nie zamierza godzić się z rodziną i po raz pierwszy mówi sam za siebie, a jego przekaz nie jest kontrolowany. Z całością wpisu możecie zapoznać się tutaj. Krótko później ukazał się wywiad z Davidem Beckhamem, który zabrał głos na temat mediów społecznościowych i wspomniał o dzieciach.

David Beckham wziął udział w programie na żywo. Wspomniał o swoich dzieciach

David Beckham 20 stycznia pojawił się w nadawanym na żywo programie Squawk Box w CNBC. Piłkarz miał okazję podzielić się swoją opinią na temat mediów społecznościowych. Podkreślił, że w dzisiejszych czasach dostęp, do czego dzieci mają w sieci może być niebezpieczny, ale media społecznościowe mają także ogromną siłę w walce o dobre cele, jak np. działalność charytatywna i szerzenie świadomości na temat ważnych i marginalizowanych problemów. Wspomniał także o swojej rodzinie.

Staram się robić to samo ze swoimi dziećmi, żeby je edukować. Dzieci popełniają błędy, ale mają do tego prawo. Właśnie w ten sposób się uczą

- podkreślił. Trudno nie odnieść wrażenia, że wypowiedzieć poniekąd odnosiła się także do jego własnej sytuacji rodzinnej. - Właśnie tego chciałem nauczyć swoje dzieci. Czasami musisz im pozwolić, aby mogły popełniać błędy - podsumował. Były piłkarz w wywiadzie nie poruszył jednak bezpośrednio kwestii związanych z jego synem.

