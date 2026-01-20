David i Victoria Beckham od lat cieszą się międzynarodową sławą i rozpoznawalnością. Mimo to w ich rodzinie nie brakuje konfliktów. Te zaczęły się jeszcze bardziej mnożyć, po tym, jak ich najstarszy syn Brooklyn Beckham poślubił Victorię Peltz. Spór między nimi trwa od lat i stał się już na tyle medialny, że obecnie rozgrywany jest też na arenie publicznej. Po najnowszym oświadczeniu nawet fani tej rodziny zdołali się już podzielić. Jedni trzymają stronę projektantki, a inni jej syna.

Brooklyn Beckham przerwał milczenie. Ten wpis wywołał burzę w sieci. Internauci dzielą się na dwa obozy

Mimo że Brooklyn rzadko zabierał głos w tej sprawie, to ostatnio postanowił przerwać milczenie. W mediach społecznościowych opublikował obszerny wpis, w którym zwrócił się do swoich rodziców. Tym samym jasno wyraził swoje zdanie, jednocześnie nie szczędząc gorzkich słów pod adresem swoich najbliższych. "Moja rodzina nie szanuje mojej żony. Moja matka notorycznie zapraszała do naszego życia kobiety z mojej przeszłości, tylko po to, byśmy czuli się niekomfortowo" - czytamy we wpisie na Instagramie. Brooklyn zarzucił też, że dla jego rodziny liczy się tylko 'marka' i znane nazwisko. Dodał, że razem z żoną pragnie wieść spokojne i szczęśliwe życie.

To oświadczenie wywołało lawinę komentarzy i ponownie rozpętało spór w mediach. Fani rodziny zdążyli się też podzielić na dwa obozy. Zaraz po zamieszczeniu wspomnianego oświadczenia na instagramowym profilu projektantki zaroiło się od reakcji. Wielu internautów stanęło po jej stronie i zarzucało jej synowi nieszczerość oraz rozpieszczenie. "Jesteśmy z tobą Victorio, przetrwacie to!", "Rozpieszczony syn bogaczy z dużym nazwiskiem...", "Popieram Becks! Brooklyn daje wibracje księcia Harry'ego i Meghan! Jeśli chce prywatności i separacji, to niech nie używa nazwiska Beckham do umów reklamowych, ponieważ to jedyny powód, dla którego jest dzisiaj tam, gdzie jest" - pisali.

Co ciekawe, wraz z upływem czasu i trwania konfliktu zaczął się tworzyć także nowy trend. Niektórzy internauci stanęli bowiem po stronie Brooklyna. To jemu wyrazili słowa aprobaty i wsparcia. "Wierzę Brooklynowi", "Ależ słowa, trudno byłoby to wszystko zmyślić", "Dziwię się, że Brooklyn nie odezwał się wcześniej, powinien", "Wierzę we wszystko, co mówi. Zawsze to od niej wyczuwałam" - dostrzegali inni. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!

Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa od lat. Od tego się zaczęło

Napięte relacje w rodzinie Beckhamów rozpoczęły się w 2022 roku. Wówczas najstarszy syn Victorii i Davida, Brooklyn, szykował się do ślubu z Nicolą Peltz. Pierwsze spory rozegrały się jeszcze w trakcie przygotowań do tego wyjątkowego wydarzenia. Mówiło się, że projektantka chciała, aby jej przyszła synowa powiedziała sakramentalne 'tak' w sukni jej projektu, ale ostatecznie tak się nie stało. Teraz wyszło na jaw, że było zupełnie inaczej. To Victoria Beckham miała w ostatniej chwili anulować zamówienie ślubnej kreacji przyszłej synowej.