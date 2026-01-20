Odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są razem, zyskali rozgłos. Do dziś wielu śledzi codzienność pary w mediach społecznościowych. Zakochani, którzy w październiku zeszłego roku stanęli na ślubnym kobiercu, publikują wiele filmików w sieci - w tym tych o zabarwieniu komediowym. Nagranie, które pojawiło się 20 stycznia, nie przypadło jednak internautom go gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz miażdży ślub Kurzajewskiego i Cichopek. "Największy obciach w życiu"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali zabawny filmik. Internauci ich podsumowali

Małżonkowie wybrali się w tym zimowym okresie na narty, co już wcześniej relacjonowała Cichopek. Mąż przyjechał do żony, o czym poinformowała w najnowszym poście aktorka. Na dodatek opublikowała żartobliwy filmik, na którym Kurzajewski pokazuje żonie różne punkty na mapie tureckich gór. Celebrytka udaje, że nie wie, o czym mówi jej ukochany, na co on teatralnie uderza się w czoło.

W komentarzach od razu zawrzało. Internauci nie kryli, że nagranie im się nie spodobało. "Z całym szacunkiem dla tej pary, mnie to nie śmieszy, to zupełna błazenada, a nie poczucie humoru", "Dramat", "Śmiać się czy płakać, 52 i 43 lata", "Żenada" - pisali pod nagraniem na Facebooku. Niektórzy docenili żart Cichopek i Kurzajewskiego. "To, że są dorośli, nie oznacza, że nie mogą się wygłupiać, każdy z nas ma cząstkę dziecka", "No i super, bawcie się dobrze", "To dobrze, że umiecie się ze sobą bawić, widać, że jesteście szczęśliwi" - pisali fani pary.

Katarzyna Cichopek relaksuje się w SPA

Celebrytka zaskoczyła, przekazując fanom w mediach społecznościowych, że udała się do Turcji, by wypocząć. Nie pojechała się jednak wygrzewać, a jeździć po ośnieżonych stokach narciarskich. Jeszcze przed przyjazdem męża miała okazję się zrelaksować. Z powodu warunków atmosferycznych stok został zamknięty, a Cichopek postanowiła w zamian udać się do SPA.

"Gdy stoki narciarskie zamknięte z powodu wiatru..." - napisała na InstaStories, publikując przy tym zdjęcie, na którym pozuje w czarnym stroju kąpielowym. Udała się również na masaż, zażywając relaksu.