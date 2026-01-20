Julia Wieniawa wypoczywa w Dubaju. O tym zdjęciu będzie głośno

Julia Wieniawa ma bardzo napięty grafik. W grudniu i styczniu wokalistka publikowała kadry z planu programu "Mam talent!". "My już wróciliśmy na plan" - pisała Wieniawa w mediach społecznościowych. Za jakiś czas do kin trafi także film "Dalej jazda 2", w którym możemy oglądać ją w roli Justyny. Mimo ogromu obowiązków piosenkarka znalazła czas na odpoczynek.

Julia Wieniawa pokazała kadry z Dubaju. Fani ruszyli z komentarzami

20 stycznia Julia Wieniawa opublikowała na swoim instagramowym profilu kadry z wycieczki do Dubaju. "Taki city break to ja rozumiem. Besties" - napisała. Wieniawa pokazała m.in. zdjęcia z plaży. Na wyjeździe towarzyszą jej przyjaciele. Na jednym ze zdjęć widać, jak stylista Kacper Kujawa całuje wokalistkę w głowę. Wieniawa i wspomniany mężczyzna od dłuższego czasu utrzymują przyjacielską relację.

Pod publikacją piosenkarki pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. "Zjawiskowa to mało powiedziane. Odpoczywaj i ładuj baterie na kolejne piękne projekty!", "Piękna", "Super, odpoczywaj", "Świetnie wyglądasz" - pisali internauci na profilu Julii Wieniawy. Po omawiane kadry zapraszamy do naszej galerii.

Julia Wieniawa wspiera WOŚP. To przeznaczyła na licytację

Julia Wieniawa wpadła na oryginalny pomysł. Przekazała na aukcję WOŚP wspólną nocowankę. Aktorka opisała, jak spędzi czas ze zwycięzcą licytacji. "Po raz kolejny dołączam do WOŚP, (...) i z tej okazji na mojej aukcji znajdziecie coś niestandardowego - nocowankę dla pięciu osób w malowniczym miejscu na mapie Mazowsza. Zjemy wspólną kolację, pośpiewamy karaoke, zrobimy maraton filmowy, a nad ranem oddamy się aktywności sportowej - joga, pilates lub aeroby" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Niektórzy stwierdzili, że pomysł Wieniawy nie jest do końca bezpieczny. Wokalistka uspokoiła fanów w rozmowie z Pudelkiem. - Czy się boję? Wystarczy przeczytać dobrze opis aukcji - to kolacja, maraton filmowy, karaoke, aeroby, wszystko w towarzystwie również mojej grupy znajomych oraz osób, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników - komentowała.