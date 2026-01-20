Katarzyna Stoparczyk była popularną dziennikarką. Widzowie uwielbiali format "Dajcie nam głos!", który prowadziła. 5 września 2025 media obiegła niezwykle przykra informacja o śmierci dziennikarki. Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Fani oraz bliscy upamiętniają dziennikarkę. Przeznaczyli jej nagrodę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wylicytowano Złoty Mikrofon Katarzyny Stoparczyk. Oto kwota

Aukcja z Honorowym Złotym Mikrofonem Katarzyny Stoparczyk, przyznanym przez Polskie Radio, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Najwyższą kwotę wylicytowała pani Anna. Zaproponowała ponad 36 tysięcy złotych. Oprócz Złotego Mikrofonu zwyciężczyni aukcji będzie mogła spotkać się z Jerzym Owsiakiem podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz otrzyma wejściówki na koncerty w Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Wylicytowany Złoty Mikrofon zostanie przekazany do szkoły podstawowej w Oleśnicy.

Warto wspomnieć, że Stoparczyk bardzo angażowała się w pomoc potrzebującym. - Mama zawsze była nastawiona na drugiego człowieka, chciała pomagać. W pracy była związana z dziećmi, dlatego najwięcej pomagała dzieciom, ale miała bezwarunkowy odruch pomocy - opowiadał jej syn Maksymilian w "Dzień dobry TVN".

Synowie Katarzyny Stoparczyk zabrali głos. Poruszające słowa

W śniadaniówce stacji TVN synowie Stoparczyk wyjawili także, że wspierają rozwój Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk, która powstała dzięki fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci". - Pracownia nosi nazwę wziętą od imienia mamy i to dla nas bardzo ważna rzecz, i staramy się ją wesprzeć. Oczywiście, nigdy nie dorównamy naszej mamie, ale zrobimy to, co jesteśmy w stanie, by wspierać misję, którą mama rozpoczęła - przekazał na antenie Maksymilian Stoparczyk.

- To miejsce stworzone przez fundację, która też nadzoruje hospicja wrocławskie i pomysł był też taki, by zamiast kwiatów na pogrzebie, zebrać środki na to. Stąd też wzięła się ta inicjatywa z nazwą - dodał Fryderyk w programie.