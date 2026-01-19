Związek Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego od lat wzbudza spore emocje. Wpływają na to różnica wieku, luksusowe życie i medialna rozpoznawalność. Tym razem uwagę internautów przyciągnęły urodziny milionera, który właśnie skończył 79 lat. Zobaczcie zdjęcia.
Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są razem od sześciu lat. Poznali się w 2016 roku przy okazji wyborów Miss Polski, gdy modelka zwyciężyła w konkursie Maxima Models, którego Wojciechowski był sponsorem. Dwa lata później para zaczęła oficjalnie pojawiać się razem na salonach. Choć początkowo wielu sceptycznie podchodziło do tej relacji, dziś tworzą rodzinę i wychowują wspólnie dwójkę dzieci - Augusta i Aurorę. Para mieszka w luksusowej rezydencji nad Zalewem Zegrzyńskim, a Tuchlińska chętnie pokazuje fragmenty swojego życia w mediach społecznościowych. Na jej Instagramie nie brakuje kadrów z eleganckich przyjęć i rodzinnych uroczystości. Tak było również przy okazji urodzin partnera.
Kilka dni temu Józef Wojciechowski obchodził swoje 79. urodziny. Patrycja Tuchlińska zadbała o wyjątkową oprawę wydarzenia i pochwaliła się w sieci efektami przygotowań. Największe zainteresowanie wzbudził tort - wykonany z niezwykłą dbałością o detale, imitował eleganckie pudełko z cygarami. Modelka opublikowała zdjęcie deseru na InstaStories. "Chłodzony w idealnych warunkach" - zapewniała. Zdjęcie tortu zobaczycie w naszej galerii:
Nie da się ukryć, że Patrycja Tuchlińska doskonale odnajduje się w roli organizatorki rodzinnych uroczystości. Celebrytka z dużym zaangażowaniem przygotowuje przyjęcia dla swoich najbliższych, dbając o każdy detal. Czwartym urodzinom Augusta, które odbyły się w sierpniu 2025 roku, towarzyszył leśny klimat, pełen zieleni i motywów inspirowanych naturą. Wilki, drzewa i grzyby pojawiły się nie tylko na dekoracjach, ale także na efektownym, kilkupiętrowym torcie, który stał się jedną z głównych atrakcji przyjęcia. Uroczystość została zorganizowana w ogrodzie rodzinnej posiadłości, co dodatkowo podkreśliło bliskość z naturą i stworzyło bajkową atmosferę. Zdjęcia zobaczycie TUTAJ.