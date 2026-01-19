Związek Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego od lat wzbudza spore emocje. Wpływają na to różnica wieku, luksusowe życie i medialna rozpoznawalność. Tym razem uwagę internautów przyciągnęły urodziny milionera, który właśnie skończył 79 lat. Zobaczcie zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowski i Tuchlińska na wakacjach. Jak się bawią? Milioner podsumował

Patrycja Tuchlińska świętowała 79. urodziny Józefa Wojciechowskiego. Tort robił ogromne wrażenie

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są razem od sześciu lat. Poznali się w 2016 roku przy okazji wyborów Miss Polski, gdy modelka zwyciężyła w konkursie Maxima Models, którego Wojciechowski był sponsorem. Dwa lata później para zaczęła oficjalnie pojawiać się razem na salonach. Choć początkowo wielu sceptycznie podchodziło do tej relacji, dziś tworzą rodzinę i wychowują wspólnie dwójkę dzieci - Augusta i Aurorę. Para mieszka w luksusowej rezydencji nad Zalewem Zegrzyńskim, a Tuchlińska chętnie pokazuje fragmenty swojego życia w mediach społecznościowych. Na jej Instagramie nie brakuje kadrów z eleganckich przyjęć i rodzinnych uroczystości. Tak było również przy okazji urodzin partnera.

Kilka dni temu Józef Wojciechowski obchodził swoje 79. urodziny. Patrycja Tuchlińska zadbała o wyjątkową oprawę wydarzenia i pochwaliła się w sieci efektami przygotowań. Największe zainteresowanie wzbudził tort - wykonany z niezwykłą dbałością o detale, imitował eleganckie pudełko z cygarami. Modelka opublikowała zdjęcie deseru na InstaStories. "Chłodzony w idealnych warunkach" - zapewniała. Zdjęcie tortu zobaczycie w naszej galerii:

Patrycja Tuchlińska świętowała 79. urodziny Józefa Wojciechowskiego. Tort robił ogromne wrażenie Otwórz galerię

Patrycja Tuchlińska świętowała urodziny syna. Tak wyglądało leśne przyjęcie Augusta

Nie da się ukryć, że Patrycja Tuchlińska doskonale odnajduje się w roli organizatorki rodzinnych uroczystości. Celebrytka z dużym zaangażowaniem przygotowuje przyjęcia dla swoich najbliższych, dbając o każdy detal. Czwartym urodzinom Augusta, które odbyły się w sierpniu 2025 roku, towarzyszył leśny klimat, pełen zieleni i motywów inspirowanych naturą. Wilki, drzewa i grzyby pojawiły się nie tylko na dekoracjach, ale także na efektownym, kilkupiętrowym torcie, który stał się jedną z głównych atrakcji przyjęcia. Uroczystość została zorganizowana w ogrodzie rodzinnej posiadłości, co dodatkowo podkreśliło bliskość z naturą i stworzyło bajkową atmosferę. Zdjęcia zobaczycie TUTAJ.