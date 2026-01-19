Bovska ma za sobą naprawdę intensywny czas. Od września była pochłonięta promocją nowego albumu "Jestem wierszem". Piosenkarka wreszcie udała się na zasłużone wakacje. Spakowała walizki i wynajęła mieszkanie na Kanarach. Niestety wyczekiwany odpoczynek został zakłócony przez złodzieja.

Bovska została okradziona na Kanarach. "Nie jest to fajne uczucie"

Piosenkarka zamieściła kilka relacji, w których wyjaśniła, co zaszło podczas jej wakacji na wyspach. "Oto ja dziś - osoba, która wczoraj doświadczyła kradzieży. Złodziej wszedł do mieszkania, wyrywając zamek. Ukradł mi biżuterię, w tym taką o szczególnej wartości sentymentalnej. Oraz pieniądze i jedne jedyne super markowe okulary słoneczne, jakie posiadałam kiedykolwiek. Zostawił na szczęście dokumenty" - pisała. Wokalistka ma za sobą wyjątkowo trudną noc. Do tej pory czuła się na Kanarach bardzo bezpiecznie. "Nie jest to fajne uczucie, gdy widzisz, że ktoś wdarł się do twojej osobistej przestrzeni. Nie mogłam spać. Jakoś to przeżyłam. Wiem, że to tylko rzeczy, ale obrączka i pierścionek po babci to rzeczy nie do odzyskania. Niosę w sobie raczej zaufanie do wszechświata i ludzi, ale niektóre złe rzeczy po prostu się zdarzają. Cieszę się, że nic nie jest mi ani moim bliskim" - dodała na koniec.

Bovska o nowym albumie. To osobista refleksja na temat dojrzewania

Kilka dni po premierze albumu, piosenkarka udzieliła obszernego wywiadu, w którym opowiedziała, czego jej fani mogą się o niej dowiedzieć z nowych piosenek. "W tytułowej piosence 'Jestem wierszem' autoportretuję się słowami. Piszę, wymieniając, czego pragnę - na przykład utwory 'Chcę' i 'Chciałabym' - dwa zupełnie różne spojrzenia na moje osobiste pragnienia. Nie brakuje piosenek o miłości - tej dojrzałej, przechodzącej przez kryzysy, próbującej się podnieść... albo nie. Jest też o ucieczce od siebie (na przykład 'DELEGACJA'), o porzuceniu lęku i o próbach zrobienia kroku do przodu. (...) Opowiadam o miłości czy tęsknocie za nią i o tym, kim jestem, ale za każdym razem to się przemienia, mimo tego, że temat jest ten sam" - mówiła w rozmowie z portalem Interia Muzyka.