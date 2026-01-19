Edyta Pazura świętuje 38. urodziny. Pochwaliła się formą

Edyta Pazura od prawie dwóch dekad tworzy szczęśliwą relację z Cezarym Pazurą. Żona aktora jest na co dzień prężnie działającą bizneswoman, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje swoim fanom urywki z codziennego życia. Tym razem wybrała się na urlop i w mediach społecznościowych pochwaliła się wysportowaną sylwetką. Co jest sekretem jej idealnej formy? Edyta Pazura kieruje się w tej kwestii kilkoma zasadami.

Edyta Pazura zachwyciła wysportowaną sylwetką. "To już moja rutyna"

Edyta Pazura opublikowała na InstaStories zdjęcie z wakacji w zielonym kostiumie kąpielowym i zachwyciła smukłą sylwetką. W jednym z ostatnich Q&A, które zorganizowała na Instagramie fani zapytali ją, ile razy w tygodniu ćwiczy. Jak się okazuje, w tej kwestii jest stanowcza i konsekwentna. Podkreśliła, że aktywność fizyczna jest już element jej codziennej rutyny. "Pięć razy w tygodniu. To już moja rutyna. Wstaję rano, ogarniam dzieciaki, zawożę do szkoły i od razu jadę na trening" - podkreśliła. Wspomniała także, że dyscyplina daje jej spokój. . "Wielu myśli, że dyscyplina to ograniczenie. Że odbiera spontaniczność i lekkość. A dla mnie to właśnie ona daje wolność. Bo dyscyplina to nie kaganiec, tylko klucz. Klucz do spokoju, do poczucia mocy, do życia, w którym to na nadaję rytm. Paradoksalnie - im więcej dyscypliny, tym więcej przestrzeni, swobody i prawdziwej lekkości" - przyznała. Zdjęcie opublikowane przez Edytę Pazurę znajdziecie w naszej galerii.

Edyta Pazura świętuje 38. urodziny. "Połowa mojego życia obok człowieka, z którym przeszłam przez wszystko"

18 stycznia Edyta Pazura obchodziła swoje 38 urodziny. Z tej okazji podzieliła się w mediach społecznościowych obszernym wpisem, w którym podkreśliła, że jest bardzo szczęśliwa na tym etapie życia na jakim jest teraz. "Dzisiaj kończę 38 lat i wchodzę w najpiękniejsze lata swojego życia. Świadoma siebie, swojej wartość oraz wierna własnym granicom. Zawodowo tworzę zapachy, które stają się częścią czyjegoś świata i to jest moje spełnienie. Zbudowałam swoją niezależność finansową, kreatywną i emocjonalną. Spełniam się każdego dnia, budując życie na własnych zasadach" - czytamy. Żona Cezarego Pazury podkreśliła też, że jest bardzo wdzięczna za swoich bliskich. "Od 38 lat mam najwspanialszych na świecie rodziców oraz braci i to oznacza również, że połowę tego życia, czyli 19 lat spędziłam z moim mężem. Połowa mojego życia obok człowieka, z którym przeszłam przez wszystko: wzloty, upadki, szalone decyzje, marzenia i codzienność" - podsumowała.