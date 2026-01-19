Jennifer Lopez była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się w tym roku na rozdaniu Złotych Globów. Piosenkarka miała nawet okazję wręczyć jedną z nagród. Jak zawsze, za kulisami na gwiazdy czekał Cole Walliser, który odpowiada za nagrania wiralowych glambotów. Udział w krótkim filmiku jest dobrowolny. Jennifer Lopez postanowiła sprawić swoim fanom niespodziankę i stanęła przed kamerą Wallisera. Niestety nie wszystkim spodobało się jej zachowanie.

Jennifer Lopez w ogniu krytyki. Cole Walliser stanął w jej obronie

Na krótkim wideo widzimy, jak Cole energicznie wita się z Jennifer Lopez, ale ta zbywa go jedynie krótkim "cześć". Później nie zwraca uwagi na to, co mówi influencer - stoi do niego tyłem i skupia się na tym, by wypaść dobrze przed kamerą. Internauci od razu wypomnieli jej to w komentarzach. "Nawet na niego nie spojrzała! To było naprawdę niemiłe", "Dlaczego ona musi zawsze być tak wredna?", "Naprawdę nikt nie sprawi, że polubię Jennifer Lopez" - pisali.

W obronie piosenkarki stanął sam twórca wiralowego nagrania. "Musicie się uspokoić. W przypadku J.Lo nie wziąłem tego do siebie. (...) Kiedy wchodzisz przed kamerę, ludzie na ciebie krzyczą. To po prostu naprawdę szalone środowisko, więc kiedy ludzie lądują na glambocie, czasami nie wiedzą nawet, dokąd są prowadzeni. I nie mówię tu tylko o J.Lo. Mówię także o innych celebrytach. Nie poczułem, żeby J.Lo była wobec mnie w jakikolwiek sposób nieuprzejma. Po prostu wzięła się do roboty" - napisał. Nie wszyscy uwierzyli w jego słowa. Część internautów zauważyła, że Cole ma w zwyczaju nakładać na gwiazdy różne filtry, które sprawiają, że wyglądają lepiej. W przypadku Jennifer Lopez wrzucił surowe nagranie.

Na Złotych Globach pojawiła się również Jennifer Garner, była żona Bena Afllecka. Media zauważyły, że aktorka i Jennifer Lopez przez cały czas się unikały. Sytuacja wydała się tym bardziej podejrzana, że gwiazdy nie były wcześniej w żadnym konflikcie. Sprawą zainteresował się "Daily Mail". Jak doniosło źródło tabloidu, aktorki nie pozowały razem do zdjęć, ponieważ nie chciały wzbudzać niepotrzebnej sensacji. "Są w naprawdę dobrych stosunkach. (...) Nie chcą być po prostu na pierwszych stronach gazet, pozując razem na gali rozdania nagród… Byłoby to trochę niezręczne. Nie chcą robić niepotrzebnego zamieszania" - mogliśmy przeczytać.