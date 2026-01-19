Świat mody pogrążył się w głębokim smutku - w wieku 93 lat odszedł Valentino Garavani, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych projektantów na świecie. Informację o śmierci oficjalnie potwierdziła jego fundacja. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz w obłędnej sukience od Valentino. "Słów mi brak"

Nie żyje Valentino Garavani. Legendarny włoski projektant miał 93 lata

Jak czytamy w oświadczeniu, projektant zmarł w swojej rezydencji w Rzymie, w otoczeniu najbliższych. "Valentino Garavani odszedł dzisiaj w swojej rzymskiej rezydencji, otoczony przez swoich bliskich" - napisano na Instagramie. W dalszej części wpisu przekazano też szczegóły dotyczące pogrzebu. "Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 stycznia w Bazylice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na Piazza della Repubblica 8 w Rzymie, o godz. 11.00" - czytamy.

Pod postem pojawiły się liczne komentarze wyrażające podziw i szacunek dla zmarłego projektanta. "Król mody i wdzięku", "Jeden z najlepszych. Niech spoczywa w pokoju", "Valentino Garavani był nie tylko ikoną mody, ale prawdziwym artystą piękna i elegancji. Niech spoczywa w pokoju, otoczony tym samym światłem, które dał światu" - piszą fani.

Historia Valentino Garavaniego. Od Palazzo Pitti po współczesne kolekcje Valentino

Pierwsza kolekcja Valentino została zaprezentowana w 1962 roku w Palazzo Pitti we Florencji. Projekty Garavaniego od razu wywołały sensację, a niektóre z nich dziś znajdują się w muzeach na całym świecie. Przykładem jest słynna suknia ozdobiona motylami z cekinów, którą można podziwiać w Museum of the City of New York. Garavani, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu, rozpoczął swoją karierę w 1957 roku w atelier Guya Larocha. W kolejnych dekadach zdobywał świat mody, tworząc kreacje dla najbardziej znanych osobistości, w tym Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn. Przez 50 lat kształtował historię mody, przechodząc na emeryturę dopiero w 2007 roku. Jego miejsce w domu mody zajmowali między innymi Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli.

Choć Garavani odszedł na emeryturę, jego wpływ na dom mody Valentino jest wciąż wyraźny. Od 2016 roku dyrektorem kreatywnym jest Alessandro Michele, który czerpie inspirację ze spuścizny Garavaniego.