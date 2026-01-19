Katarzyna Cichopek chętnie publikuje w mediach społecznościowych kadry ze swojego codziennego życia - w tym także z podróży. Jak się okazało, w połowie stycznia aktorka postanowiła opuścić Polskę i wybrać się z okazji rozpoczętych właśnie ferii zimowych do Turcji. Na Instagramie zdążyła już udostępnić kilka zdjęć z wyjazdu.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska o spotkaniu z Cichopek. "Wykorzystała moment"

Katarzyna Cichopek wypoczywa w Turcji. Opublikowała zdjęcia ze SPA

Cichopek udała się do Turcji, by wypocząć, jednak postawiła przy tym na nietypowy sposób - jeżdżąc po ośnieżonych stokach narciarskich. Gwiazda zaczęła publikować zdjęcia i nagrania, jak korzysta z urlopu, spędzając czas dość aktywnie. 19 stycznia jej narciarska passa została jednak przerwana. Jak sama poinformowała fanów, z powodu warunków atmosferycznych stok został zamknięty. Cichopek postanowiła w zamian udać się do SPA.

"Gdy stoki narciarskie zamknięte z powodu wiatru..." - napisała na InstaStories, publikując zdjęcie, na którym pozuje w czarnym stroju kąpielowym. Widać, że mogła się wreszcie zrelaksować. Aktorka zdecydowała do tego wybrać się również na masaż. Udostępniła nagranie i fotografie, prezentując, jak korzysta z udogodnień obiektu, w którym wypoczywa.

Kombinezon narciarski Katarzyny Cichopek podbił serca jej fanek. "Pięknie prezentujesz się w tej czerwieni"

Cichopek opublikowała wcześniej nagranie prosto ze wspominanego stoku narciarskiego. Na zabawnym filmiku tańczy w kombinezonie i kasku, trzymając narty w rękach do wesołej muzyki. Obserwatorzy gwiazdy nie kryli zachwytu. Większość z nich zwróciła przy tym uwagę na stylowy strój aktorki. Jej czerwony kombinezon spodobał się wielu fankom. "Pięknie prezentujesz się w tej czerwieni na stoku. Udanego urlopu!", "Jaka laska!", "Klasyczna czerwień na stoku. Przepięknie Kasiu", "Świetna kobieca figura, która fajnie komponuje się ze szczęściem. Miło patrzeć", "Piękny kombinezon i taneczne wejście w ferie zimowe. Brawo, miłego jeżdżenia na nartach", "Zazdroszczę tego śniegu. A kombinezon piękny na takiej świetnej figurze" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.