Jarosław Boberek od lat pojawia się na dużym i małym ekranie. Ceniony aktor największą popularność zyskał dzięki roli posterunkowego w swego czasu bijącym rekordy popularności serialu "Rodzina Zastępcza". Mogliśmy oglądać go także m.in. w "Na dobre i na złe" i "Ojcu Mateuszu". Boberek jest także jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów dubbingowych. To właśnie on dał swój głos Julianowi z "Madagaskaru" i w animacji zaśpiewał przebój "Wyginam śmiało ciało". Aktor nie należy do tych osób, które opowiadają o swoje prywatności w mediach. Tym razem aktor zrobił wyjątek i wrócił wspomnieniami do bardzo trudnego przeżycia - wypadku, który przeszedł kilka lat temu. Boberek wyznał, że to wydarzenie bardzo zmieniło jego podejście do życia.
Jarosław Boberek wziął ostatnio udział w podcaście "Postanawiam Pomagać" prowadzonego przez Pawła Gołębskiego, organizowanym z inicjatywy młodej pacjentki onkologicznej Emilki z kliniki "Przylądek Nadziei". Aktor opowiedział o dramatycznym wypadku, jakiego doznał przez laty. Przyznał, że wydarzenie zostawiło trwały ślad nie tylko na jego ciele, ale także psychice. - Miałem wypadek, w którym mnie bardzo mocno skasowało. Właściwie z twarzy zostało mi tylko oko. Pogruchotały się tam kości. Byłem ewenementem w medycynie, bo przy tego typu urazach kości się rozpryskują. Robi się przysłowiowy "pędzel", a mi kości nosa wytrzymały to uderzenie i wbiły się w śródczaszkę. Nie ma co o tym opowiadać, bo to martyrologia niepotrzebna. W każdym razie, wszystko zawisło na włosku - wyznał.
W dalszej części rozmowy Jarosław Boberek powiedział, że proces rekonwalescencji po wypadku był bardzo długi i był to nie tylko czas dochodzenia do siebie, ale także moment ważnej refleksji. Aktor przyznał, że w życiu ciężko było przyznawać się do słabości i akceptować pomoc innych, więc musiał się przełamać. Dziś uważa, że po tym co przeszedł jego obowiązkiem jest pomoc innym.