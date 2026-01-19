19 stycznia w programie "Pytanie na śniadanie" pojawili się Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla. Małżeństwo dopiero co wróciło ze słonecznych Malediwów. Para nie ukrywa, że jest to jeden z ich ulubionych kierunków na wakacje. - Jedzenie, spokój, ten feeling, że można wyjść z tego domku, rowerkiem sobie pośmigać po plaży, po wyspie, zjeść coś dobrego, skoczyć do tej wody. Tam nie ma takiego jednego momentu, że człowiek marznie - zachwycał się Salla. Małżeństwo podsumowało także mijający rok, który był dla nich bardzo pracowity. W pewnym momencie prowadzący "PnŚ" nawiązali do najnowszego trendu, w którym internauci chwalą się fotografiami sprzed dziesięciu lat. Niespodziewanie na ekranie pojawiły się zdjęcia Karoliny. Jej mąż nie mógł się powstrzymać od ich skomentowania.
Gdy Roger Salla zobaczył na ekranie zdjęcia swojej ukochanej, od razu wypalił ze szczerym komentarzem. - Dalej tak samo piękna - podsumował. Zawstydzona Pisarek podziękowała mężowi za udany komplement i wróciła wspomnieniami do tego, co działo się w jej życiu dziesięć lat temu. - Jak mamy podsumować te dziesięć lat, to zdecydowanie... Ta branża nie należy do najwolniejszych i często jest dynamiczna, szybko się zmienia i szybko trzeba też reagować w niej. Dodatkowo modeling na przestrzeni dziesięciu lat bardzo się zmienił. Ciężko określić, czy na plus, czy na minus. Na pewno mniej się zarabia w samym modelingu, a więcej w social mediach. Kiedyś social mediów w ogóle nie było i był sam modeling, więc wtedy można było na nim naprawdę bardzo dużo zarobić. Te czasy się zmieniły - tłumaczyła.
Modelka i jej ukochany mają z Malediwami wyjątkowe wspomnienia. To właśnie tam pięć lat temu Salla oświadczył się Pisarek. - Tak się zaczęło. Potem wróciliśmy do tego samego hotelu, miejsca, gdzie mi się oświadczył, i było równie cudownie. A tym razem byliśmy gdzieś indziej i też było cudownie, trochę inny vibe, ale zdecydowanie uważamy, że tam jest taki spokój, jakiego nam w życiu potrzeba - podsumowała Karolina.