Justyna Steczkowska należy do grona gwiazd, które nie boją się poruszać trudnych tematów w wywiadach. W jej najnowszej rozmowie w podcaście Cypriana Majchera, padło pytanie o podejście gwiazdy do kwestii śmierci. Odpowiedź wokalistki może zaskakiwać.

Justyna Steczkowska szczerze o śmierci. "Ona mnie nie przeraża"

Jak się okazało, Steczkowska stwierdziła w wywiadzie, że obawia się jedynie śmierci i cierpienia swoich bliskich. - Ja w ogóle nie mam strachu (...) związanego ze śmiercią. Jedyne, co mogłoby mnie zaboleć, to śmierć czy niekomfortowe życie moich bardzo bliskich ludzi, czyli rodziny, tak? Bo z tym musisz się zmierzyć, z tym zostać i to przerobić tutaj - skomentowała piosenkarka.

Na własne odejście Steczkowska ma za to "czekać z utęsknieniem". Wierzy, że przyjdzie jej umrzeć w spokoju. - Moja sama śmierć, powiem ci szczerze, że czekam na nią z utęsknieniem, nie że do niej dążę, bo wiem, że mam tutaj do załatwienia jeszcze wiele rzeczy - dodała w podcaście. - Wierzę, że po prostu odejdę we śnie szczęśliwa, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby być najlepszą wersją siebie tutaj na Ziemi. Natomiast w ogóle ona mnie nie przeraża, to jest tylko zamiana światów, nic więcej - podsumowała wokalistka.

2026 roku zapowiada się intensywnie dla Justyny Steczkowskiej. Przygotowuje się na ślub syna

Steczkowska wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważna jest w jej życiu rodzina. Co ważne, w 2026 roku może się ona powiększyć, gdyż w grudniu minionego roku najstarszy syn gwiazdy - Leon Myszkowski, oświadczył się swojej partnerce Kseni. O plany ślubne pary zapytał Steczkowską dziennikarz Plotka Marcin Wolniak. - Czy ja czekam na to wydarzenie? Ja już wiem, że mój syn się zaręczył. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziewczyna jest piękna, mądra, dobra, więc tylko mogę się cieszyć, że dołączyła do naszej rodziny - powiedziała piosenkarka, dzieląc się również radą dla młodych. - W miłości nie ma dobrych rad, więc każdy musi robić to, co czuje, i chyba to najlepiej wychodzi. Jeśli potrafisz być sobą w małżeństwie, to już jest połowa sukcesu. No i to wszystko! - dodała gwiazda.