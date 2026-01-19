Związek Michała i Poli Wiśniewskich przechodzi kryzys. Tajner już to skomentowała

Pola i Michał Wiśniewscy od sześciu lat są małżeństwem. Ostatnio na kanale wokalisty w serwisie YouTube pojawił się zapis panelu dyskusyjnego z udziałem pary, który prowadzony był przez psychologa. Małżonkowie przyznali, że budowa wymarzonego domu wystawiła ich związek na poważną próbę. Więcej przeczytasz tutaj. - Mam nadzieję, że nasz związek przetrwa, ale nie jest to oczywista oczywistość. Wieści na temat problemów w związku Wiśniewskiego dotarły także do jego byłych partnerek. Tak skomentowała to Dominika Tajner.

Dominika Tajner komentuje kryzys w związku Wiśniewskiego. "Trzymam za nich kciuki"

Nie tylko Michał Wiśniewski wspominał o kryzysie w związku. Pola Wiśniewska ostatnio zorganizowała sesję Q&A z fanami i została zapytana o to, dlaczego ostatnio jest mniej aktywna w mediach społecznościowych. Żona Michała Wiśniewskiego szczere wyjawiła, co jest tego powodem. "Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest. Dużo w prawdziwym życiu się dzieje, więc brakuje mi zasobów, by być tutaj. Po prostu" - wyznała żona Wiśniewskiego. Poprosiła również, aby nie pytać ją więcej o kryzys w związku, plotki a także jej partnera. Wiadomość na temat trudnej sytuacji w małżeństwie Michała Wiśniewskiego dotarła także do Dominiki Tajner, która przez siedem lat była żoną wokalisty Ich Troje. Co na ten temat sądzi? Jak się okazuje, jest bardzo wspierająca i liczy na to, że wszystko w życiu jej byłego partnera się poukłada, co przyznała w rozmowie z "Faktem".

Trzymam za nich kciuki, zwłaszcza że z Michałem mam bardzo dobre relacje, dobrze mu życzę i zawsze będę "stała za nim". To jest mój przyjaciel, znamy się bardzo długo, w sumie znamy się chyba najlepiej, bo jakby nie patrzeć, to nasz związek był jego najdłuższym do tej pory, ale i moim

- podkreśliła Dominika Tajner.

Dominika Tajner o relacji z dziećmi Wiśniewskiego. "To świetne dzieciaki'

Dominika Tajner była czwartą żoną Michała Wiśniewskiego. Ich małżeństwo zakończyło się w 2019 roku rozwodem na wniosek wokalisty. Jak się okazuje, Dominika Tajner utrzymuje przyjacielskie relacje nie tylko z samym wokalistą, ale także jego dziećmi, które w trakcie trwania ich siedmioletniego związku stały się jej bardzo bliskie. - To świetne dzieciaki i bardzo utalentowane - podsumowała w rozmowie z "Faktem".