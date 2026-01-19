Mikkelsen bez ogródek o Grenlandii. Aktor stawia sprawę jasno

Od kilku tygodni media na całym świecie żyją tematem Grenlandii. Donald Trump chce bowiem, aby Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad wyspą. Prezydent USA twierdzi, że chodzi głównie o bezpieczeństwo i powstrzymanie ekspansji Rosji i Chin w rejonie Arktyki. Wielu europejskich przywódców i polityków sprzeciwia się zapędom Trumpa. Głos w sprawie zabrał także duński aktor - Mads Mikkelsen, który pojawił się na rozdaniu Europejskich Nagród Filmowych. Jego stanowisko jest jednoznaczne.

Mads Mikkelsen o sytuacji Grenlandii. "Chcemy, żeby była w dobrych rękach"

W sobotę 17 stycznia w Berlinie przyznano Europejskie Nagrody Filmowe. Obecny na gali Mads Mikkelsen, jeden z najbardziej cenionych europejskich aktorów, został zapytany o stanowisko w sprawie Grenlandii. Aktor jasno dał do zrozumienia, po której stronie się opowiada.

Grenlandia to cudowne miejsce. Chcemy, żeby oczywiście była w dobrych rękach. Chcemy też wspierać tam silne wojsko, aby Grenlandia mogła być częścią NATO. Myślę, że nasz minister spraw zagranicznych ujął to bardzo dobrze, że chcemy współpracować i uczynić Grenlandię silniejszym miejscem, razem z mieszkańcami Grenlandii

- powiedział przed kamerą.

Juliette Binoche o sytuacji politycznej na świecie. "Panuje taki chaos"

Nie tylko Mads Mikkelsen wyszedł poza tematy związane ze światem kina. Juliette Binoche zapytana o to, czy kino wciąż ma moc zmieniania rzeczywistości, nawiązała do sytuacji politycznej. - Myślę, że sztuka wpływa na sposób myślenia ludzi, ich życie, a polityka czasami musi iść w parze z tym, co ludzie czują. W tej chwili na świecie jest wielu ludzi, w miastach i poza dużymi miastami. Wiesz, potrzeba świadomości, czegoś innego. A w tym procesie transformacji nie zawsze jest wygodnie i łatwo, ale trzeba wierzyć, że przyniesie to dobry i lepszy rezultat. I w tej chwili trudno w to uwierzyć, bo panuje taki chaos, ale po ciemności zawsze pojawia się światło. Właśnie w to wierzę - powiedziała francuska aktorka. ZOBACZ TEŻ: Trump udzielił wywiadu CBS News. Biały Dom groził stacji pozwem