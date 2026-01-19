Zaginięcie Iwony Wieczorek od ponad czternastu lat pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych spraw w Polsce. Mimo wielu przesłuchań, analiz nagrań z monitoringu i hipotez, los 19-latki do dziś nie został wyjaśniony, a każda informacja o możliwym przełomie wzbudza ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Właśnie pojawiły się w tej sprawie kolejne, zaskakujące wieści.
Przypomnijmy, że Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Tego wieczoru bawiła się ze znajomymi w Sopocie, a po sprzeczce zdecydowała się wrócić pieszo do domu w Gdańsku. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały ją w rejonie wejścia na plażę w Jelitkowie. Teraz pojawiły się doniesienia, które mogą mieć kluczowe znaczenie.
Jak nieoficjalnie ustalił "Fakt", policjanci z Warszawy mają dysponować wiedzą pozwalającą precyzyjnie wskazać teren, na którym może znajdować się ciało Iwony Wieczorek. Według źródeł funkcjonariusze wytypowali konkretny obszar, związany z trasą, którą zaginiona mogła pokonywać w nocy swojego zniknięcia.
Sprawa Ilony Wieczorek wraca do mediów. Policja rozpoczęła przeprowadzenie nowych czynności
Krótko po publikacji tych informacji Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w śledztwie prowadzone są nowe czynności i pojawiły się aktualne ustalenia. Śledczy zaznaczyli jednak, że na obecnym etapie nie mogą ujawniać żadnych szczegółów tej sprawy. Równolegle media informowały o policyjnych czynnościach prowadzonych w Sopocie. Portal trojmiasto.pl przekazał, że 14 stycznia w rejonie ul. Polnej pojawili się funkcjonariusze w białych kombinezonach ochronnych, a na miejscu ustawiono policyjny namiot. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak potwierdził wówczas, że policja wykonuje tam czynności dowodowe w sprawie niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat. Nieoficjalnie ustalono, że chodzi o sprawę Iwony Wieczorek. Czy w końcu nastąpi postęp w tej sprawie? Być może już wkrótce się o tym przekonamy.