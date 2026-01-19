34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku w akcję angażuje się wiele gwiazd. W ubiegłym hitem okazała się aukcja Macieja Musiała, który zadeklarował, że wysprząta mieszkanie zwycięzcy licytacji. Ostatecznie dzięki aktorowi udało się zasilić konto WOŚP 136 tysiącami złotych. Wśród tegorocznych aukcji ogromne zainteresowanie budzi oferta Juli Wieniawy. Aktorka oferowała wspólną "nocowankę". Jej pomysł wzbudził pewne wątpliwości w posłance Lewicy Annie Marii Żukowskiej.

Zobacz wideo Olczak-Dziadolka od lat pracuje z Maffashion i Wieniawą. Oto sekrety ich cery!

Aukcja Julii Wieniawy nie spodobała się Annie Marii Żukowskiej. Posłanka zostawiła komentarz

Julia Wieniawa od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy. W tym roku aktorka miała dość oryginalny pomysł. "Po raz kolejny dołączam do WOŚP, [...] i z tej okazji na mojej aukcji znajdziecie coś niestandardowego - nocowankę dla pięciu osób w malowniczym miejscu na mapie Mazowsza. Zjemy wspólną kolację, pośpiewamy karaoke, zrobimy maraton filmowy, a nad ranem oddamy się aktywności sportowej - joga, pilates lub aeroby" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kwota licytacji przekroczyła już 80 tysięcy, a do jej zakończenia został jeszcze niemal miesiąc. Można się więc spodziewać rekordowej sumy. Nie wszystkim jednak spodobała się oferta Wieniawy. Anna Maria Żukowska z Lewicy uważa, że celebrytka postąpiła nieostrożnie.

Trochę ryzykowane zapraszać do siebie do domu zupełnie obcą osobę na nocowanie

- napisała w komentarzu pod postem promującym aukcję.

Fani zachwyceni aukcją Julii Wieniawy

Zupełnie innego zdania są fani artystki, którym jej niecodzienny pomysł bardzo się spodobał. Niektórzy ubolewali jedynie nad kwotą licytacji, nie wszystkich stać bowiem, aby wyłożyć ponad 80 tysięcy. Okazuje się, że aktywny udział w licytacji bierze Lena Polanski, influencerka znana z udzielania się na platformie oferującej treści dla dorosłych. Jest mocno zdeterminowana, żeby wygrać aukcję.

- Noc z Julią Wieniawą. Mój największy mokry sen w końcu się spełni. (...) Aktualnie licytuję to wydarzenie z nią za 81 tysięcy złotych, ale mam pewien dylemat. Ona oferuje tę licytację dla zwycięzcy i czwórki jego znajomych. Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, jak wygram tę licytację i powiem: ‘nie, tylko ja będę’ - opowiadała na TikToku.