Finał 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Tym razem to wielkie wydarzenie zostało zaplanowane na niedzielę, 25 stycznia. Jak wiadomo, w każdym roku cel charytatywnej zbiórki jest określany innym hasłem. Tegoroczny temat przewodni to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a co za tym idzie, zebrane środki mają zostać przeznaczone na leczenie chorób układu pokarmowego, oraz diagnostyki z tym związanej u najmłodszych pacjentów. Nie jest tajemnicą, że WOŚP to wydarzenie medialne, a swoją pomoc oferują liczne gwiazdy związane z show-biznesem, znani politycy, oraz inne osobistości. Wśród nich znaleźli się już m.in. Katarzyna Dowbor, Julia Wieniawa, książę Jan Lubomirski czy Maciej Musiał. Teraz dołączył się też Sławosz Uznański-Wiśniewski. Co zaoferował światowej sławy astronauta?

Sławosz Uznański-Wiśniewski zamierza wesprzeć WOŚP. To ma do przekazania

Sławosz Uznański-Wiśniewski aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się najnowszymi poczynaniami w sferze zawodowej. Nic więc dziwnego, że na ogłoszenie aukcji charytatywnej wybrał to samo miejsce. 19 stycznia, w poniedziałek, przekazał, że w ramach aukcji WOŚP ma do zaoferowania wspólną przygodę związaną z jego największą pasją.

"W Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii astronautki i astronauci z całego świata przygotowują się do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną - ucząc się architektury stacji, obsługi modułów, procedur bezpieczeństwa oraz pracy w warunkach mikrograwitacji" - zaczął, po czym dodał:

To właśnie takie unikalne doświadczenie będzie czekać na zwycięzcę mojej aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- poinformował na Facebooku. W dalszej części wpisu dowiedzieliśmy się, że aukcja obejmuje trzy główne punkty programu. "Zwiedzanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w wirtualnej rzeczywistości - pokażę, gdzie na ISS się pracuje, prowadzi eksperymenty, śpi i je, dokładnie tak, jak trenują astronauci przed lotem w kosmos, rozmowę o misji IGNIS, szkoleniach i życiu astronauty 'od kuchni', wspólny spacer po Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii - miejscu, w którym bije serce europejskich lotów załogowych" - czytamy dalej.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wystawił na WOŚP niecodzienną rzecz. Aukcja robi furorę

Zamieszczona aukcja nie przeszła bez echa. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. "Gramy, gramy nawet w Kosmosie", "Brawo", "Wspaniały pomysł", "Zagram z wielką przyjemnością", "Wspieram zawsze" - pisali podekscytowani w sekcji z reakcjami. Jak do tej pory, aukcja została wylicytowana na prawie 10 tys. zł. Trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że ogłoszenie jest zamieszczone w sieci jeszcze nawet niecały dzień. A wy co o tym myślicie? Skusilibyście się? Dajcie znać w naszej sondzie!