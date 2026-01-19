Jane Fonda to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych hollywoodzkich aktorek. Gwiazda w grudniu skończyła 88 lat, ale nie zwalnia tempa. Regularnie występuje, ćwiczy i bryluje na czerwonych dywanach. Ostatnio można było ją zobaczyć podczas premiery filmu "Powrót do domu" w Palm Springs. Jednak najnowsze zdjęcia, które obiegły sieć, niepokoją. Jane Fonda została przyłapana na wózku inwalidzkim.

Jane Fonda przyłapana na wózku inwalidzkim. Menedżer komentuje

Nie jest tajemnicą, że Jane Fonda jest bardzo aktywna. Nie każdy być może wie, że w latach 80. XX wieku aktorka wypuściła w świat serię kultowych filmów treningowych, które podbiły rynek. Od tamtego czasu jej pasja do ćwiczeń ani trochę nie zmalała. Jak sama zapewnia, Jane Fonda codziennie wykonuje treningi siłowe oraz ćwiczenia cardio. Z tego względu jej najnowsze zdjęcia, które trafiły do sieci, tym bardziej szokują.

Na fotografii, którą opublikował Daily Mail, Jane Fonda siedzi na wózku inwalidzkim z wielką walizką na kolanach. Wózek prowadzi kobieta z torbą na ramieniu. Choć aktorka wygląda wytwornie jak zawsze, to jednak zdjęcie może budzić niepokój. "Jane widziana na lotnisku LAX w tym tygodniu. Dla tych, którzy się martwią: Jane zawsze porusza się na wózku na lotniskach, żeby oszczędzić energię" - czytamy w opisie fotografii. Głos zabrał też menedżer aktorki, zapewniając, że jej zdrowiu nic nie zagraża. Podkreślił, że Jane Fonda korzysta z wózka od lat z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów.

Jane Fonda dba również o dietę. Wyeliminowała z diety trzy produkty

Jane Fonda nie tylko regularnie trenuje, ale również dba o żywienie. Aktorka jest na specjalnej diecie, która zakłada wykluczenie kilku produktów. Gwiazda zrezygnowała całkowicie z mięsa, ostrych przypraw i soli. Jej jadłospis jest natomiast bogaty w warzywa i owoce, a także jogurty oraz wodę. Artystka wystrzega się również alkoholu, który ma zgubny wpływ na organizm. "Gdybym dziś wypiła martini, jutro bardzo bym tego żałowała. Alkohol działa na ciebie w tym wieku inaczej. Wiem, że jestem coraz bliżej śmierci i pogodziłam się z tym, ale nie zamierzam skracać życia, które mi zostało, popijając drinki" - wyznała w rozmowie z CBS News.