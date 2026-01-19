Żaneta Gortat i Marcin Gortat zostali rodzicami Marcina Juniora, co wywołało lawinę gratulacji. W sieci nie brakuje ciepłych słów, również ze strony dziennikarzy, aktorów i innych sław. Obok tej wieści nie mogła przejść obojętnie zaprzyjaźniona z Żanetą trenerka fitness. Ewa Chodakowska od razu wysłała jej prezent z okazji narodzin dziecka.

Żaneta Gortat przeżywa wyjątkowy czas. Umiliła go Ewa Chodakowska

Żona koszykarza ma dobre relacje z wieloma gwiazdami, w tym z Ewą Chodakowską. Ekspertka od zmian w sylwetce i żywieniu była nawet gościnią w podcaście Żanety Gortat. Opowiedziała w nim między innymi o hejcie. Obecnie obie panie są skupione na pozytywnych emocjach - świętują narodziny Marcina Juniora. Chodakowska podarowała z tej okazji bukiet róż w koszyku oraz dużego misia dla malucha. Żaneta Gortat jest wzruszona tym gestem

Ciocia na medal

- napisała na InstaStories.

Marcin Gortat może się spełniać jako ojciec. Takie miał założenia

Koszykarz marzył o tym, aby mieć syna. W "W cieniu sportu" zaznaczył, jak bardzo jest to dla niego ważne. - Jestem ostatnim z mojego rodu Gortatów. Robert Gortat ma córkę i już jest starym zgredkiem. Pozdrowienia, Robert. Tak, już jest starym zgredkiem, już syna nie będzie miał. Ja jestem jedyny, który może przedłużyć nasz ród. A nieskromnie powiem, że mój tata olimpijczyk, brat wielokrotny mistrz Polski i naprawdę zasłużony bokser, ja w NBA grałem i chciałbym, żeby gdzieś tam syn kontynuował to nasze dziedzictwo - ujawnił Marcin Gortat.

W 2021 roku Marcin Gortat ożenił się z Żanetą Stanisławską. Para wzięła ślub w tajemnicy, a prawda o ceremonii wyszła na jaw znacznie później. Były koszykarz, który zakończył karierę w 2020 roku, nie jest wylewny, jeśli chodzi o życie prywatne. Dlatego niewielu też wiedziało, że w ogóle spotyka się z Żanetą i że ukochana jest od niego starsza. W końcu jednak wygadał się sam sportowiec w dniu jej urodzin. 5 kwietnia 2023 roku postanowił złożyć życzenia Żanecie, która świętowała wtedy okrągłe, 40. urodziny. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - napisał wtedy.