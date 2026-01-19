Zaskakujące wieści ws. imperium Zygmunta Solorza. To nie koniec zmian

Zbigniew Solorz w 2024 roku przekazał dzieciom współkontrolę nad kluczowymi fundacjami rodzinnymi w Liechtensteinie - chodzi o TiVi i Solkomtel. Nagle przedsiębiorca postanowił wycofać się z tej decyzji. Sąd w Liechtensteinie wydał wyrok w głośnej sprawie i oddalił apelację biznesmena, co oznaczało, że sukcesja się dokonała.11 lutego odbędzie się walne zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, do którego zarządu niedawno dołączyły dzieci miliardera.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora po tym, jak wyrzucili go z TVP, poleciał na Bali. Potem zadzwonił Polsat, ale był jeszcze inny telefon

Zmiany w spółkach Zygmunta Solorza. Zaplanowano kolejne walne zgromadzenie

Krótko po tym, jak sąd w Liechtensteinie oddalił apelacją Solorza, odbyło się walne zgromadzenie ZE PAK. 29 grudnia z rady nadzorczej zdymisjonowano wieloletnich współpracownicy Zygmunta Solorza. Chodzi o: Wiesława Walendziaka i Henryka Sobierajskigo. Na ich miejsce powołano dzieci miliardera: Tobiasa Solorza i Aleksandrę Żak, a także Daniela Ozona, Aleksandra Grada i Jarosława Grzesiaka. Rada powołała na prezesa Piotra Żaka, a dotychczasowy szef Andrzej Janiszowski został wiceprezesem. Przypominamy, że Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka zostali odwołani z rady nadzorczej w październiku 2025 roku.

Jak przekazał portal Wirtualne Media, na 11 lutego zwołano kolejne walne zgromadzenie, o co wnioskowała cypryjska spółka Argumenol Investment, spóła inwestycyjna Zygmunta Solorza, mająca 65,96 proc. akcji w ZE PAK. Na zgromadzeniu zaplanowano głosowanie nad zmianami w składzie rady nadzorczej spółki. Na dodatek zmodyfikowany ma zostać zapis w statucie, który traktuje o liczbie członków zarządu, których na ten moment jest od trzech do sześciu.

Dzieci Zygmunta Solorza wydały oświadczenie po wygranej w sądzie

Pod koniec grudnia ubiegłego roku pojawiło się oświadczenie podpisane przez Aleksandrę Żak, Tobiasa Solorza i Piotra Żaka wraz z rodzinami. "Dziś, 23 grudnia 2025 roku, doręczono wyrok, w którym Sąd w Liechtensteinie prawomocnie potwierdził, że zapoczątkowana wiele lat temu i sfinalizowana w sierpniu 2024 roku sukcesja w fundacjach rodzinnych założonych przez naszego ojca, Zygmunta Solorza, ostatecznie się dokonała" - przekazano. "Zgodnie z jego wolą, aktywny nadzór właścicielski pozostaje w rękach rodziny - nas trojga, jego dzieci" - czytamy. "Sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia ojca. Utraciła moc przede wszystkim teza o rzekomym 'oszustwie' i 'wprowadzeniu w błąd'" - podkreśliło rodzeństwo.