Katarzyna Dowbor nie po raz pierwszy udziela się charytatywnie. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" przygotowała wyjątkową licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która daje możliwość zawitania do domu dziennikarki. Dla wiernego widza TVP to na pewno spełnienie marzeń. Co wiadomo na ten temat?

Katarzyna Dowbor i WOŚP 2026. Dziennikarka zaprasza na herbatę

Katarzyna Dowbor po raz kolejny dołączyła do akcji i tym razem zaproponowała odwiedziny u niej w domu. "Kochani, jeśli chcecie zrobić dobry uczynek, to zapraszam was do mojego domu. Odwiedzicie mnie i poznacie mój zwierzyniec. Będzie się działo! Serdecznie zapraszam!" - czytamy w opisie. Hasło aukcji jest również zachęcające. "Herbatka w domu znanej i uwielbianej dziennikarki Katarzyny Dowbor" - możemy zauważyć. To jednak nie wszystko. Po uruchomieniu aukcji dziennikarka postanowiła dodać jeszcze jedną atrakcję.

"Idzie naprawdę świetnie, ale chciałabym, żeby udało się zebrać jeszcze więcej. Dlatego obiecuję, że jeśli uda się osiągnąć jeszcze wyższą kwotę, wówczas przygotuję dodatkowo obiad, a podobno nie najgorzej gotuję" - poinformowała. To wyjątkowe spotkanie może wesprzeć szczytny cel, czyli pomóc najmłodszym pacjentom, którzy chorują na choroby przewodu pokarmowego. 18 stycznia aukcja osiągnęła wartość ponad 77 tys. złotych. (kwota może wzrosnąć, bo licytacja trwa do 26 stycznia).

Robert Lewandowski też wspiera WOŚP

- Cześć, już kolejny raz wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na aukcję przekazałem moją koszulkę meczową z finału Superpucharu Hiszpanii. Zachęcam was do licytacji. Grajmy razem - przekazał napastnik FC Barcelony. Nawiązał do spotkania, które zakończyło się wynikiem 3:2 dla jego klubu. Jedna z bramek należała zresztą do naszej dumy.

Wspomniana koszulka zawiera autograf Roberta Lewandowskiego. To oczywiście wartościowy przedmiot kolekcjonerski dla fanów piłki nożnej . Aukcja rozpoczęła się w piątek 16 stycznia. Obecna kwota licytacji to ponad 50 tys. złotych