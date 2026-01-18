W styczniu zaczęły się studniówki - imprezy organizowane dla uczniów szkół średnich, którym do matury zostało właśnie 100 dni. To wyjątkowe wydarzenie, na którym nastolatkowie pojawiają się w eleganckich strojach, celebrując ten czas. Wstępem zawsze jest tradycyjny polonez. Licealiści w Łodzi z pewnością nie kryli zaskoczenia, gdy ministerka edukacji narodowej Barbara Nowacka pojawiła się na ich studniówce.

Barbara Nowacka zawitała na studniówkę do łódzkiego liceum. Zatańczyła nawet poloneza!

Uczniowie XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi z pewnością zapamiętają na długo swoją studniówkę. Pojawiła się na niej bowiem ministerka edukacji Barbara Nowacka, a także łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. - To wielka przyjemność być dziś z wami - podkreślała polityczka. Okazuje się, że Nowacka nie tylko zdecydowała się przemówić do maturzystów, ale także poszła w tany! Na nagraniu, które opublikowała w sieci, widzimy ją w pierwszej parze, jak tańczy poloneza. Polityczka zaprezentowała się w długiej, szarej sukni, która przeszyta była srebrną nicią. W dłoni trzymała różę.

"Maturzystki i maturzyści! Bawcie się wspaniale i odpowiedzialnie na studniówkach. A od poniedziałku - przygotowujcie do matury. Miejcie plany. I realizujcie je w Polsce. Dziękuję za zaproszenie na wasze dzisiejsze święto" - napisała na Facebooku.

Irena Kamińska-Radomska nie ma litości dla studniówek. Mówi o "wstydzie i hańbie"

Irena Kamińska-Radomska, ekspertka od etykiety, w rozmowie z "Faktem" gorzko skomentowała studniówki, na których często nie brakuje alkoholu. - Życzyłabym sobie, żeby uczniowie nie przynosili żadnego alkoholu, który potem jest chowany pod stołem. To jest poniżej wszelkiej krytyki, po prostu wstyd - stwierdziła. Uznała, że nauczyciele powinni reagować na takie sytuacje. - Wstyd i hańba, jeśli tak się dzieje. Dlatego mój ukłon w stronę nauczycieli - warto na to zwracać uwagę, aby studniówka, czyli bal przedmaturalny, była momentem wchodzenia w dorosłość z dobrymi manierami - podkreślała Kamińska-Radomska.