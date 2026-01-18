Wersow, a tak naprawdę Weronika Wiśniewska zaskoczyła swoich fanów i w niedzielę 18 stycznia ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się dziecka! Influencerka opublikowała poruszający filmik, na którym możemy zobaczyć, jak pokazuje m.in. zdjęcia z USG. "1+1=4" - podpisała przy tym wymownie nagranie. Przypomnijmy, że wraz z mężem - influencerem Frizem (Karolem Wiśniewskim), wychowują już wspólnie córkę Maję.

REKLAMA

Zobacz wideo Friz i Wesrow zdradzili kulisy ślubu

Wersow jest w drugiej ciąży. W komentarzach lawina gratulacji

O pierwszej ciąży Wersow poinformowała w lutym 2023 roku za sprawą publikacji filmu na YouTube. Influencerka nagrała wówczas piosenkę "Ten jeden moment", którą zadedykowała urodzonej później córce. Dziewczynka, której rodzice dali na imię Maja, przyszła na świat w czerwcu tego samego roku. Od tamtej pory Wersow chętnie zaczęła publikować treści z dzieckiem w mediach społecznościowych.

Pod postem z nowinami o drugiej ciąży prędko zaroiło się od komentarzy obserwatorów i znajomych influencerki. Masowo zaczęli składać rodzinie Wiśniewskich gratulacje. "Wow! Gratulacje", "Gratuluje kochani", "Gratulacje! Życzę wam dużo szczęścia", "Ogromne gratulacje! Przed Wami jeden z najpiękniejszych rozdziałów w życiu" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Wersow i Friz powiedzieli sobie "tak" w 2025 roku. Ich ślub przyciągnął sporo uwagi

Należy przy tym wspomnieć, że miniony rok był dla pary influencerów dość intensywny. W wakacje 2025 roku Wersow i Friz stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Wydarzenie odbyło się przy tym w Grecji, gdzie w kameralnym gronie rodziny i najbliższych przyjaciół, małżonkowie świętowali wkroczenie na nową drogę życia. Jak wyjawili później w programie Kuby Wojewódzkiego, koszt całej uroczystości, włącznie z noclegiem dla gości, wyniósł niemal dwa miliony złotych. - Dobra mówię, mówię ile ten ślub. No już dobra, już się nie denerwuj, prawie dwa miliony, no Kuba (...), ale zabraliśmy wszystkich na wakacje, (...) wszystko tam mieli - skomentował Friz w show. Więcej przeczytacie w artykule: "Friz i Wersow wyjawili, ile kosztował ich bajkowy ślub w Grecji. Kwota przyprawia o zawrót głowy".