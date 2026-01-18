Joanna Krupa od lat udziela się w mediach, działając wraz z organizacjami i akcjami na rzecz praw zwierząt. Aktualnie wiele celebrytów postanowiło wesprzeć schroniska w całej Polsce, by pomóc przebywającym tam pupilom podczas zimy. Modelka nie mogła przejść obok tego obojętnie. Zabrała głos na Instagramie.

Joanna Krupa apeluje do sławnych osób. Poprosiła o pomoc konkretne celebrytki

- Kochani, miłość do zwierząt zaczyna się od dzieciństwa. Ja uczę swoją córeczkę, żeby kochała zwierzęta, żeby szanowała je i bardzo do głowy jej daję, że trzeba adoptować, nie kupować - zaczęła na opublikowanym na Instagramie nagraniu Krupa. Tuż obok niej możemy zobaczyć jej córkę, pięcioletnią Ashę oraz pupila modelki. Gwiazda postanowiła poprosić internautów, by wspierali polskie schroniska, gdyż wciąż w wielu z nich potrzebna jest pomoc. - Dużo jest schronisk, które dalej potrzebują pomocy. Czy to ocieplane budy, czy karma, czy ubranka... - dodała Krupa.

Celebrytka zdecydowała zwrócić się przy tym do koleżanek z show-biznesu, które również mogłyby wspomóc akcję. - Razem z Ashą chcemy nominować inne mamy, które mają dzieci, żeby motywować, żeby pomagały w tym ciężki czasie. Zaczniemy od Maffashion, Klaudii Halejcio, też bym chciała Anię Lewandowską dołączyć do naszej akcji - przekazała na nagraniu. Krupa wymieniła również Jessicę Mercedes, Julię Wieniawę, Omenę Mensah, Kingę Rusin oraz Agnieszkę Woźniak-Starak. - Chciałabym was zaangażować, żebyście pomagali, bo to bardzo ciężki czas dla schronisk - skomentowała modelka.

Akcję pomocy zwierzętom nagłośniła również Doda. Sama udała się do jednego ze schronisk

Przypomnijmy, że jako jedna z pierwszych o ciężkiej sytuacji schronisk zaczęła informować w mediach Doda. Piosenkarka sama udała się na początku stycznia do podwarszawskiego schroniska, gdzie m.in. wyposażyła budy w maty termoizolacyjne oraz zadbała o ciepłe ubrania dla zwierząt. - Za punkt honoru sobie wzięłam, żeby przypomnieć wam, że na te najbliższe miesiące możecie stworzyć dom tymczasowy pieskom ze schroniska. Chociaż na te najgorsze momenty, żeby nie zamarzły, żeby nie poumierały na mrozie - komentowała Rabczewska na Instagramie. Więcej przeczytacie w artykule: "Doda zaapelowała o pomoc zwierzętom. Gwiazdy szybko odpowiedziały".