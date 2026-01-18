18 stycznia, w niedzielnym wydaniu programu "Dzień dobry TVN" Ben Affleck i Matt Damon opowiedzieli o swojej wieloletniej przyjaźni oraz nowym wspólnym projekcie. Premiera ich filmu "Łup" odbyła się 16 stycznia na platformie Netflix i wkrótce znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Podczas rozmowy z Anną Tatarską aktorzy poruszyli także temat swoich korzeni. To właśnie wtedy Affleck zaskoczył wyznaniem na temat Polski.

Ben Affleck zaskoczył wyznaniem. "Lubię przedstawiać się jako Polak"

W trakcie rozmowy z "Dzień dobry TVN" prowadząca wspomniała o informacjach sugerujących, że jeden z przodków Bena Afflecka mógł pochodzić z Pomorza. Aktor potwierdził te doniesienia. - To prawda. Zrobiłem kiedyś genealogiczny test na jednej ze stron, spędziłem nad nim kilka godzin i doszedłem aż do Polski - wyznał. - Lubię przedstawiać się jako Polak i będę to robił - dodał z uśmiechem. Affleck przyznał, że odkrywanie historii rodzinnych było dla niego niezwykle fascynujące. - Fajne w tych testach jest to, że odkrywasz tylu przodków - podkreślił.

Na te słowa Tatarska zareagowała żartobliwie. - Ale nas inni przodkowie nie interesują. Ty jesteś Polakiem i już - dodała z uśmiechem. Ponadto prowadząca nawiązała też do kwestii obywatelstw w kontekście Europy. - Wiesz, teraz paszport z Unii Europejskiej to gorący towar - powiedziała, wspominając niedawne przyznanie francuskiego obywatelstwa Amal i George'owi Clooneyom oraz krytykę ze strony Donalda Trumpa.

