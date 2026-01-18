Joanna Opozda należy do grona gwiazd, które chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Wieczorem w sobotę 17 stycznia aktorka zaskoczyła jednak swoich obserwatorów, gdy zamieściła na InstaStories dwa wpisy. Opozda opisała w nich sytuację, do której doszło, gdy wracała do domu z zakupów.

Zobacz wideo Opozda o wykorzystywaniu wizerunku dziecka w sieci. Jasne stanowisko

Joanna Opozda pomogła rannemu mężczyźnie. Była zszokowana zachowaniem ludzi

"Wracałam przed chwilą z zakupów. Na chodniku leżał mężczyzna, cały we krwi, nie mógł wstać. Pobiegłam, próbowałam go podnieść, krzyczałam o pomoc do kierowców. Auta stawały obok... i wszystkie mnie mijały. Opatuliłam go folią z auta i czekałam z nim na pogotowie. Dopiero jeden pan spod Żabki podszedł i pomógł" - opisała na InstaStories Opozda, nie kryjąc, że zszokowała ją obojętność osób dookoła.

W drugim opublikowanym poście zaapelowała więc do swoich obserwatorów. "Minus sześć stopni. Pijany czy nie - to nadal człowiek. Tyle osób go mijało, a widząc mnie - kobietę, która próbuje unieść wielkiego faceta - nikt się nie zatrzymał. Byłam w szoku. Naprawdę nikt się nie zatrzymał! Każdy jechał dalej! W takich warunkach można po prostu umrzeć z zimna. Reagujmy! Ta znieczulica mnie przeraża, co się dzieje z ludźmi?!" - dodała aktorka, zamieszczając przy tym zdjęcie karetki.

Joanna Opozda na pewien czas zniknęła z mediów społecznościowych. Tak się tłumaczyła

Jak wspominaliśmy, Opozda często udziela się w social mediach, gdzie publikuje treści związane ze swoim życiem codziennym, jak i pracą. Pod koniec sierpnia 2025 roku aktorka ograniczyła jednak widocznie swoją aktywność w sieci. Zaniepokojeni fani postanowili wtedy zapytać gwiazdę, czy coś się stało. Podczas Q&A, które Opozda ostatecznie zorganizowała na InstaStories, padło pytanie. "Pani Asiu, dlaczego pani na tak długo zniknęła z Instagrama? Smutno było" - napisała obserwatorka. Aktorka zdecydowała wyjawić fanom prawdę. "Miałam parę spraw do ogarnięcia. I czasami dobrze sobie odpocząć" - wyjaśniła w odpowiedzi.